Burkina Faso: Tour du Faso/6e étape - Paul Daumont pas à pas vers le sacre final

Après Pô, Ziniaré et Zorgho, Paul Daumont a remporté, hier 1er novembre 2023, à Koudougou, sa 4e victoire d'étape sur le 34e tour cycliste du Faso disputée entre Ouagadougou et Koudougou. Le burkinabè a parcouru les 120 km 600 en 2h 59mn 26s soit une vitesse moyenne de 40,402 km/h. Maillot jaune depuis la 4e étape, le burkinabè conserve sa tunique à l'arrivée dans la cité du Cavalier rouge, ainsi que les maillots verts aux points, celui du 1er burkinabè et des points chauds.

De 16s au départ de la 6e étape du 34e tour cycliste du Faso à Ouagadougou, l'écart passe désormais de 26s entre Paul Daumont, maillot jaune, et son poursuivant, le belge, Wouters Rutger à l'arrivée à Koudougou. Hier 1er novembre 2023, le burkinabè a remporté la 6e étape courue entre Ouagadougou et Koudougou. Le sociétaire de l'AS Bessel a parcouru les 120 km 600 en 2h 59mn 26s avec une vitesse moyenne de 40,402 km/h. Ils étaient 65 coureurs, au lieu de 66 la veille, au départ de Ouagadougou.

Sur plusieurs kilomètres, le peloton est resté groupé jusqu'au km 15 où deux coureurs (Sabbahi El Houcaine et Essabahy Ibrahim) décident de s'échapper. Mais, ils seront vite rattrapés par le peloton avant une chute massive qui a vu l'abandon du béninois, Mensha Romameti-Ezer Tossavi sur blessure. La course reprend jusqu'au 1er point chaud à Kokologho au km 40,4 enlevé par Soumaila Sorgho de l'équipe régionale du Centre. Il devance respectivement le malien Karim Balo et Daouda Soulama de l'équipe régionale du Centre.

Jusque-là, le maillot jaune et ses poursuivants ne se signalent pas. Paul Daumont respecte les consignes de ses encadreurs et contrôle la course. Au km 69, la course prend une allure calme et est menée par le marocain Rahmou Anour. Au second sprint intermédiaire à Sabou au km 84,4, l'ivoirien Souleymane Traoré a été le premier à franchir la ligne. Il est suivi du camerounais Jérémie Sadikou Kossoko et du burkinabè de l'équipe nationale, Moukaila Rawendé. Le cap est mis ensuite sur Koudougou pour la bataille finale de la 6e étape.

Comme il est de coutume depuis le début de ce tour 2023, les amoureux de la petite reine ont toujours assisté à une arrivée groupée. Koudougou ne déroge pas à la règle. Paul Daumont, comme il s'est bien le faire, réussit à devancer ses concurrents sur la ligne d'arrivée. Le burkinabè remporte sa 4e victoire d'étape respectivement devant le marocain Ed-Doghmy Achraf et le belge Wannes Heylen. Au chapitre des maillots, le burkinabè Paul Daumont conserve la tunique jaune, de même que le maillot vert aux points, le maillot du 1er burkinabè et celui des points chauds.

Le maillot du meilleur jeune est revenu à Saturnin Yaméogo. Grâce sa victoire, l'écart entre Paul Daumont et le belge, Wouters Rutger passe à 26 s. Le marocain Ed-Doghmy Achraf pointe à 1 mn. En rappel, Paul Daumont est détenteur du maillot jaune depuis la 3e journée à Koupèla. Ce matin, la caravane s'ébranle vers Boromo dans la région des Balé. Longue de 122 km 800, la 7e étape se disputera entre Koudougou et Boromo avec trois sprints intermédiaires au programme : Sabou au km 31,1, Tita au km 60,2 et Laba au km 90,4.