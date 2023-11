Congo-Brazzaville: Festival Nuit des talents - Le groupe Breil a pris part à la 6e édition à Bordeaux

Seul représentant congolais, le groupe Breil a livré une prestation dynamique, le 21 octobre dernier, lors de son passage à la 6e édition du rendez-vous de musique gospel à Bordeaux « La nuit des talents ».

Un passage sur scène marqué par l'interprétation de quelques-uns de leurs cantiques, le tout dans une ambiance chaleureuse. Restaurer l'autel divin dans les vies en vue d'expérimenter la puissance de Dieu, tel est le leitmotiv du groupe de musique gospel Breil, dirigé par Doriane et Bob Mapengo. Partenaires sur scène mais aussi partenaires dans la vie quotidienne, ce duo spécial sait comment communiquer la passion pour Dieu par les louanges et les cantiques d'adoration. Leur participation à la 6e édition de la Nuit des talents était une occasion propice pour toucher un nouveau public.

En une trentaine de minutes, Doriane et Bob Mapengo ont déployé un répertoire varié composé entre autre des singles « En toi, je veux me réjouir » dans un rythme dansant ; « Grâce à toi » un chant pop extrait de leur album Dieu est grand sorti en 2021 et enfin « Ciel ouvert » sorti en 2023 qui est un medley célébration dit sebène avec une fin au style folklorique. Au-delà du chant et des pas de danse, Bob et Doriane se disent satisfaits d'avoir pu partager à travers leur prestation la joie, la satisfaction et la paix qu'on ressent en célébrant le créateur.

« Avant notre arrivée, l'équipe d'organisation était à pied d'œuvre dans les derniers réglages techniques et logistiques. Et, à notre arrivée, nous avons été embarqués dans les coulisses de l'organisation, ce qui a été pour nous une belle et riche expérience. Concernant l'événement lui-même, la soirée de notre passage sur scène était simplement magnifique.

Les choristes et musiciens étaient au top niveau, le public était au rendez-vous et que dire de la salle et de la gestion professionnelle des techniciens qui nous a fortement impressionnée. Tout au long de notre séjour jusqu'en fin octobre, nous avons été bien reçus et chaleureusement accueillis », s'est réjouie Doriane Mapengo.

A ce festival, ils ont eu le plaisir de partager la scène avec d'autres artistes de renom comme Joseph Moussio, Psalmiste Bellynda Saya, Sylvain Kashila , Deslyv-Van Mokola's, Toussaint Makinou. Par ailleurs, en marge du festival de musique gospel, le groupe Breil a eu des temps d'enseignement et de partage d'expériences en immersion avec d'autres professionnels.

Créé en 2012, le groupe Breil a du travailler d'arrache-pied pour aujourd'hui se démarquer de la mêlée et se hisser parmi les artistes gospel qui font la fierté du Congo. A leur actif plusieurs titres à savoir « Papa », « Pambola Yahweh », « Que ton règne vienne », etc.