Cote d'Ivoire: Frondobo-Koua Kouamien Marcel reçoit ses attributs de chef de village

La cérémonie de remise d'arrêté préfectoral et d'intronisation de Koua Kouamien Marcel, nouveau chef de village de Frondobo, s'est déroulée le samedi 28 octobre 2023.

Vertu de ses apparats de Chef, Koua Kouamien Marcel, a reçu son arrêté de nomination préfectoral des mains du Sous-préfet de Tiémélékro, Maurice Donatien N'Zi, avant d'être intronisé par ses pères. L'officier de l'état civil a tout d'abord rappelé les droits et devoirs du nouveau chef, mais aussi ceux de la population. « Ce présent arrêté abroge tout arrêté antérieur. Le Chef en tant qu'auxiliaire de l'administration qu'il est désormais, doit rendre compte à l'administration de toute situation de nature à mettre à mal la quiétude au sein de son village et celle portant atteinte à son intégrité. Il doit être neutre, impartial et apolitique », a-t-il déclaré.

Précisant que le chef est celui qui porte le fardeau et étant le guide et le leader, il a demandé aux populations de lui apporter leur soutien et de lui accorder respect, déférence, obéissance en tout lieu et occasion. Le Vénérable sénateur, Séraphin Yao représentant le parrain Fabrice Coulibaly, DG de l'Ageroute, a rassuré le chef du village de sa disponibilité à l'accompagner dans la mise en oeuvre de la mission qui l'incombe désormais. Il a invité le nouveau chef à prôner la cohésion et le vivre-ensemble. « Aimez vos populations. Écoutez-les avant la prise de toute décision », a-t-il conseillé.

Le président par intérim de la mutuelle de développement du village, Kamenan Kadjo a rappelé que la succession des chefs de village en pays Agni est une question de lignée familiale ; et personne ne peut prétendre être chef du village s'il n'est de la lignée. Au pays Agni, c'est une question de famille.

Notons que, le tout nouveau chef est enseignant à la retraite, chevalier dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Il est marié et père de 9 enfants. Il devient le quatrième chef de ce village et de facto un auxiliaire de l'administration. Il porte désormais le nom de Nanan Foufoué Kassi 2, succède à feu Nanan Brou Kouame qui a tiré sa révérence, il y a déjà quelques années.