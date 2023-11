Ethiopie: L'ONU appelle à une action mondiale pour transformer les villes en moteurs de développement.

Addis-Abeba, le — :- À l'occasion de la Journée mondiale des villes, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a souligné le rôle essentiel que jouent les villes dans le développement durable en tant que catalyseurs de la croissance économique et de l'innovation.

La Journée mondiale des villes a été célébrée mardi sous le thème "Financer le développement urbain durable".

"La Journée mondiale des villes est l'occasion de réfléchir au rôle central que jouent les villes dans le développement durable", a déclaré le secrétaire général de l'ONU, ouvrant la voie à un appel mondial à l'action.

Les villes, a-t-il souligné, ne sont pas seulement des moteurs de croissance économique, mais elles sont également à l'avant-garde des défis mondiaux les plus urgents. De la crise climatique à l'aggravation des inégalités sociales et à la polarisation politique, les villes se retrouvent aux prises avec une multitude de problèmes complexes.

Les villes et leurs environs agissent comme de puissants aimants d'innovation, de culture et d'opportunités, attirant à la fois les talents et les investissements.

Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale a déjà adopté la vie urbaine, et les projections d'ONU-Habitat indiquent que près de 70 pour cent de la population vivra dans les villes d'ici 2050.

Alors que les villes génèrent plus de 80 % du PIB mondial, créent de puissants réseaux d'entrepreneuriat et de croissance des entreprises et offrent de nombreuses opportunités de développement des talents, elles peuvent se transformer en un piège d'inégalités, avec surpeuplement, pollution, mauvaises infrastructures et injustice sociale.

Environ 1,1 milliard de personnes vivent dans des bidonvilles et des établissements informels en zone urbaine, ce qui renforce la pauvreté et limite les opportunités.

Le Secrétaire général a exprimé ses inquiétudes quant aux défis auxquels sont confrontées les autorités locales. « Les autorités locales se débattent avec un soutien et des ressources limités », a-t-il déclaré. "La demande d'infrastructures essentielles, de logements abordables, de transports efficaces et de services sociaux essentiels continue de croître de façon exponentielle."

Le thème de cette année de la Journée mondiale des villes, « Financer le développement urbain durable », sert d'appel à l'action collective. Il exhorte les gouvernements, les organisations internationales, le secteur privé et la société civile à collaborer et à mobiliser des ressources financières pour construire des villes résilientes et durables.

Pour renforcer la coordination et amplifier la voix des villes et des régions, le Secrétaire général a récemment créé un Groupe consultatif sur les gouvernements locaux et régionaux.