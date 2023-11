Congo-Brazzaville: Santé - Le pays et le Pnud évaluent leurs projets

Les projets sanitaires financés par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et l'Agence suédoise de coopération internationale au développement ont été au centre des séances de travail que le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a eues le 31 octobre avec Noura Hamladji, la directrice adjointe du bureau du Pnud zone Afrique et le haut conseiller à la santé de la reproduction à cette agence suédoise, Sara Kitabwalla.

Après la visite des travaux du nouvel entrepôt de la Centrale d'achat des médicaments essentiels et produits de santé (Cameps) par la directrice adjointe du bureau régional du Pnud zone Afrique, Noura Hamladji, celle-ci a eu une séance de travail avec le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki.

« Nous avons parlé du partenariat entre le Fonds mondial, le Pnud et le ministère de la Santé qui est un partenariat excellent », a-t-elle déclaré au sortir de la séance de travail. « J'ai visité hier le projet de construction du nouvel entrepôt de la Cameps visant à augmenter ses capacités de stockage des médicaments, un projet qui prendra fin d'ici à la fin de l'année. J'ai rendu compte au ministre de ce grand succès », a-t-elle expliqué.

En dehors des travaux de la Cameps, les deux personnalités ont évoqué aussi les questions liées à l'amélioration de l'accès aux services de santé par les populations, surtout les personnes vulnérables. « Le Congo peut compter sur l'appui du Pnud dans plusieurs secteurs sociaux, notamment l'exécution du Plan national de développement et son accélération. C'est un engagement fort et ma visite au Congo pour représenter l'administrateur du Pnud et la directrice régionale prouve un engagement de notre agence en faveur du Congo », a-t-elle poursuivi.

Après la séance de travail avec la directrice adjointe du bureau du Pnud zone l'Afrique, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a eu une autre séance de travail avec une délégation de l'Agence suédoise de coopération internationale au développement conduite par Sara Kitabwalla.

L'évaluation des programmes de la santé reproductive financés par de fonds suédois a été au centre de cette séance de travail. « Nous avons discuté de l'appui apporté par l'Agence suédoise de coopération internationale au développement et le gouvernement suédois à la République du Congo pour améliorer la santé sexuelle et reproductive pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile », a-t-elle confié, avant d'ajouter que ce partenariat a produit beaucoup de réalisations positives.