Congo-Kinshasa: Entrepreneuriat des jeunes - Le Dr Richard Sita se félicite de la vision de Felix-Antoine Tshisekedi

Pour ce jeune entrepreneur congolais et responsable du Risien society, promoteur de la marque Ngola, la vision du chef de l'Etat de faire des millionnaires congolais, par la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, répond clairement à l'idée d'un Congo fort et prospère.

Le président-directeur général (PDG) du Risien Society, le Dr Richard Sita Tamusasa, a salué la vision du chef de l'Etat congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Ce Congolais qui est le promoteur de la gamme Ngola a exprimé sa satisfaction après la rencontre dénommée « Meet the president » organisée le 30 octobre au chapiteau de la cité de l'Union africaine, dans le cadre du mois de l'entrepreneuriat, au cours de laquelle le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec cent vingt jeunes entrepreneurs congolais venus de toutes les provinces du pays.

Au cours de cette rencontre, le président Félix-Antoine Tshisekedi a réitéré, devant les jeunes entrepreneurs congolais, sa vision pour l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo (RDC). « Le président Félix-Antoine Tshisekedi a une vision claire pour ce Congo que nous voulons fort et prospère. Avec cette détermination, je crois fermement que le pays est dans le bon », a souligné le PDG du Risien society. En un avenir radieux de l'entrepreneuriat dans le pays.

%

Richard Sita a également salué l'implication dans cette vision du président Félix Tshisekedi de certains Congolais qui, selon lui, croient également en cette vision et ont pris l'engagement de concourir à sa mise en oeuvre à travers leurs structures respectives. Il s'agit notamment du directeur général du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais, Laurent Munzemba, ceux de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, Godefroy Kizaba Amkampese, de l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises et du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes.

Il a souligné le soutien et l'accompagnement de leurs projets par les établissements publics qui travaillent dans leurs secteurs respectifs et conduits par ces Congolais. Le PDG du Risien society a, par ailleurs, insisté sur la disposnibilisation des moyens conséquents en vue de permettre l'atteinte de ces objectifs bien assignés dans la vision du président de la République dans le financement des projets des entrepreneurs congolais.

Le chef de l'Etat s'imprègne des réalités de la gamme Ngola

Dans la matinée, alors qu'il faisait le tour des expositions des produits des jeunes entrepreneurs qu'il devrait rencontrer dans la soirée, Félix-Antoine Tshisekedi s'est arrêté devant la gamme Ngola, la marque cosmétique congolaise produite par Le Risien society, qui comprend le savon, le lait de beauté, la poudre, la pommade et l'huile pour les cheveux, le parfum, la pommade contre les vergetures, Enzenze fort, etc. Devant cet étalage, le président de la République a posé quelques questions au promoteur de cette marque, le Dr Richard Sita. Et ce dernier lui a donné tous les éléments d'information en rapport avec ces produits qu'il avait touchés.

Le soir, lors de la rencontre prévue à la cité de l'UA, en effet, le chef de l'Etat a promis de mobiliser plus de moyens pour accompagner les entrepreneurs congolais. « Je veillerai à ce qu'il y ait encore plus de moyens pour vous accompagner. Vous pouvez compter sur nous pour vous donner plus de possibilités pour vous soutenir davantage. Vous aurez tout ce qu'il faut pour être compétitifs », a-t-il promis dans son discours devant ces jeunes entrepreneurs. Et d'interpeller ces entrepreneurs devant lui, en les encourageant à faire plus d'efforts, en soignant le service et en s'acquittant de leur devoir. « Un pays se construit aussi avec les impôts », a-t-il rappelé.