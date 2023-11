Ile Maurice: Vingt automobilistes testés positifs à l'alcotest en quelques heures

Pour mettre un terme aux agissements des chauffards, la police est sur tous les fronts depuis deux semaines. Les barrages routiers s'intensifient dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation à la sécurité routière, dont le lancement a eu lieu le mercredi 18 octobre, par le Premier ministre (PM) Pravind Jugnauth.

Avec les deux jours fériés, la police s'attend à une importante circulation sur les routes. D'autant que certains profiteront des jours fériés pour prolonger l'amusement du week-end.

Des éléments de la Traffic Branch , de la Road Safety Unit (RSU) accompagnés de ceux de la Special Supporting Unit (SSU) ont effectué une opération crack down à Grand-Baie et à Flic-en-Flac aux petites heures d'hier matin, le 1er novembre. La nuit a été mouvementée pour ces policiers qui ont dû prendre en chasse certains automobilistes, qui tentaient de fuir les contrôles de routine et au péril de leur vie. Tout comme ils ont dû subir l'impolitesse de certains conducteurs, mécontents d'avoir été arrêtés.

Nous avons suivi une de ces équipes à Flic-en-Flac, une des régions de l'île considérée comme un black spot en termes d'accidents. Les policiers étaient sur la route côtière, de même qu'à l'angle de celle-ci et de la rue Flamingo.

Il est environ 2 heures du matin lorsqu'une fourgonnette est interceptée. Le propriétaire du véhicule, qui était sous influence de l'alcool, avait laissé le volant à un ami. Comme le propriétaire se montrait un peu énervé, il a été prié de se calmer. Bien qu'il n'ait pas conduit, il a tout de même écopé d'une contravention car son véhicule n'était pas en règle.

Un deuxième véhicule a été intercepté et cette fois, c'était une femme qui était au volant car son mari était en état d'ébriété. La famille revenait d'un mariage. La conductrice a écopé d'une contravention car elle n'avait pas son permis sur elle. Le constable Yumesh Rughu de la Traffic Branch explique que le but de cette opération n'est pas seulement de prendre les automobilistes qui sont en faute en contravention mais qu'il s'agit aussi d'un moyen pour sensibiliser les usagers de la route à l'importance de conduire prudemment afin d'éviter des accidents et des pertes de vies humaines.

Deux automobilistes se dirigeant vers Port-Louis et qui ont aperçu les policiers, ont tenté d'éviter le contrôle en faisant marche arrière et en rebroussant chemin. Cependant, les policiers les ont poursuivis. L'un d'eux a été intercepté par un motard de la police. Il était ivre et a été placé en cellule de dégrisement. Quant à l'autre conducteur, il a réussi à semer les policiers. Cependant, les autorités comptent vérifier les images des caméras de surveillance pour le retracer.

Une Mercedes évite le barrage routier et roule sur le trottoir du Pasadena Shopping mall, à Flic-en-Flac.

Une autre scène digne d'un film a concerné une voiture de luxe, une Mercedes blanche, qui a presque dérivé (drifté) et est même montée sur le trottoir du Pasadena Shopping Mall. Un bruit assourdissant a alors été entendu lorsque le conducteur a freiné brusquement. Un motard a tenté de le rattraper mais ce fou de vitesse a réussi à le semer cette fois. Cependant, les caméras de surveillance seront mises à contribution pour lui mettre la main dessus.

Si certains automobilistes ont montré de l'agacement, d'autres, en revanche, ont apprécié ce contrôle de routine, à l'instar de Balakrishna Ramsamy. Cet habitant de Curepipe était venu rejoindre des amis sur la plage de Flic-en-Flac et rentrait chez lui lorsqu'il a été intercepté. «Cela fait assez longtemps que je n'ai pas été stoppé. Cela s'est bien passé. Je n'ai commis aucune infraction routière. Je trouve qu'il est important de sensibiliser le public car les chauffards représentent un réel danger pour tout le monde sur la route» , confie Balakrishna Ramsamy.

«Ou pou trouvé bann ki pena nanie, aukenn lamand ar zot, pou aret trankil, seki ena infraksion avek zot ki pa pe rod arete» , nous a fait remarquer le constable Rughu.

Bilan de l'opération à Flic-en-Flac : neuf conducteurs ont été testés positifs à l'alcootest et plusieurs contraventions ont été établies entre 1 heure et 5 heures, notamment pour des pneus lisses, un fitness expiré, une déclaration impayée, entre autres. À Grand-Baie, 11 individus ont été interceptés alors qu'ils roulaient sous influence de l'alcool et l'un d'eux était même en possession d'un faux permis de conduire.

La police continuera d'appliquer une politique de tolérance zéro. Depuis le début de l'année jusqu'au 31 octobre, 113 personnes sont mortes lors des accidents de la route. Auxquelles s'ajoutent les deux victimes ci-dessus.