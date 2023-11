Congo-Kinshasa: Réformes engagées dans le secteur de l'Industrie - Bilan et perspectives », RDC : une série de réalisations à l'actif de la vision de Félix Tshisekedi !

Julien Paluku Kahongya, Ministre de l'Industrie, et Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement, ont co-animé ce mardi 31 octobre dans la salle de la presse de la RTNC1, un briefing axé sur l'épineuse question des « Réformes engagées dans le secteur de l'Industrie : bilan et perspectives ».

D'abord, Julien Paluku a rappelé la volonté du Chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors de son premier discours sur l'Etat de la nation, à faire développer le secteur de l'industrie en RDC. Le gros du travail a été de subdiviser la RDC en six zones industrielles notamment celle de Kinshasa, l'ex-Katanga, l'espace Kasaï, l'espace Kivu, l'espace ex-Oriental et l'espace de l'Equateur.

Boussole ?

Puis, il a relevé qu'il était question, dès son arrivée à la tête du ministère de l'industrie, d'interroger l'histoire, avant de mettre en place une politique industrielle.

« On ne peut pas diriger un secteur sans qu'il n'y ait une politique qui constitue la boussole à suivre », a-t-il dit.

Julien Paluku a, dans la foulée, rappelé les fondamentaux de son ministère. Après la politique culturelle, des axes ont été définis notamment, la gouvernance administrative du ministère, celui de comment faire de la RDC, un pool important de développement économique et celui de comment attirer des investissements vers la RDC. Dans la suite du travail, un plan directeur d'industrialisation a été élaboré.

%

Plan directeur d'industrialisation

« On a élaboré en 2021 le plan directeur d'industrialisation qui est un instrument de mise en oeuvre de la politique industrielle et qui a six composantes principales notamment les infrastructures routières pour assurer l'interconnexion des 26 provinces, les infrastructures énergétiques parce qu'on ne peut pas industrialiser le pays sans énergie, les chemins de fer ou on a recensé tous les segments de chemin de fer qu'il faut construire avec un coût de 9.1 milliards de dollars, les zones économiques spéciales pour voir comment rendre viables nos potentiels pour que les populations se retrouvent dans nos richesses... », a-t-il ajouté.

Bien plus, il est revenu sur le bien-fondé de chaque zone industrielle entre autres la zone pilote de Maluku avec l'inauguration par le Président de la République de la première usine de fabrication de carreaux et des faïences, celle d'Akula qui a la mission de reprendre toute la production agro-industrielle de l'espace Équateur et en faire un des producteurs des pneus, celle de Kishishi au Katanga avec l'accueil des premières unités de transformation des minerais.

« Sur le plan structurel, nous nous sommes dits qu'on doit construire les fondamentaux du ministère de l'industrie. C'est ainsi qu'aujourd'hui à part le Fonds de promotion de l'industrie, nous avons le Bureau national d'études et de planification industrielle qui mène les enquêtes industrielles, l'agence de zones de spéciales, organe de régulation de toutes ces zones qui naissent en RDC, le Conseil congolais des batteries... », a-t-il conclu.