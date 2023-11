Sénégal: Dax, Euro Stoxx 50, Cac 40... - Hausse des indices boursiers internationaux en septembre 2023

Dans son « Bulletin mensuel des statistiques », la Bceao a analysé la situation des indices boursiers internationaux.

«Les indices boursiers sont en hausse, en rythme annuel, en septembre 2023. Des augmentations sont enregistrées au niveau du Dax (+27,0%), de l'Euro Stoxx 50 (+25,8%), du Cc 40 (+23,8%), du Nasdaq Composite (+25,0%), du Nikkei (+22,8%), du Standard & Poor's 500 (+19,6%), du Dow Jones Industrial (+16,6%) et du Ftsea 100 (+10,4%) », informe la Bceao.

Concernant le marché des changes, la monnaie européenne s'est appréciée sur un an vis-à-vis du yen japonais (+12,1%), du yuan chinois (+11,5%) et du dollar américain (+8,7%). En revanche, la monnaie européenne s'est dépréciée sur un an vis-à-vis de la livre sterling (-2,1%).

Les cours mondiaux du pétrole brut (moyenne Wti, Brent, Dubai), exprimés en dollar des Etats-Unis, ont enregistré une hausse en rythme annuel de 3,7%, en septembre 2023, contre une baisse de 11,7% en août 2023.

Pour les principales matières premières exportées par les pays de l'Union, des hausses ont été observées sur les marchés du cacao (+63,3%) et de l'or (+14,0%). En revanche, des replis en rythme annuel des cours sont notés pour la noix de cajou (-20,5%), le caoutchouc (-18,8%) et le coton (-10,5%). S'agissant de l'indice des prix des produits alimentaires importés par les pays de l'Union, il s'est replié de 18,1% en septembre 2023, sur un an, après une baisse de 15,9% en août 2023. Cette évolution est imprimée par la contraction des cours du blé (-38,5%), du lait (-29,5%), de l'huile (-19,8%) et du riz (-13,7%).

Concernant la politique monétaire, les taux d'intérêt des principales banques centrales, notamment de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque d'Angleterre (BoE) sont restés inchangés en septembre 2023. En revanche, la Banque centrale européenne (Bce) a revu à la hausse ses taux directeurs, notamment son taux d'intérêt des opérations principales de refinancement de 25 points de base le 20 septembre 2023, le faisant passer de 4,25% à 4,50%. De même, la Banque centrale de Russie a rehaussé son taux d'intérêt directeur de 100 points de base, passant ainsi de 12,00% à 13,00% à compter du 18 septembre 2023.

Au plan régional, la Bceao a décidé de relever de 25 points de base ses taux directeurs, pour compter du 16 septembre 2023. Cette décision a pour objectif de contribuer à ramener progressivement et maintenir le taux d'inflation dans l'intervalle cible compris entre 1% et 3% sur le moyen terme. Dans ces conditions, le taux minimum de soumission aux appels d'offres d'injection de liquidité est passé de 3,00% à 3,25% et celui du guichet de prêt marginal de 5,00% à 5,25%.