Algérie: Ouverture de la 42e édition de la Foire internationale du livre de Sharjah avec la participation d'écrivains algériens de renom

- La 42e édition de la Foire internationale du livre de Sharjah s'est ouverte mercredi, avec la participation de plus de 2000 maisons d'édition, dont des maisons d'éditions algériennes et des écrivains et intellectuels algériens.

L'ouverture de la 42 édition de la Foire du livre de Sharjah a eu lieu à l'Expo Center Sharjah (Emirats arabes Unies), sous le slogan "Nous parlons des Livres", avec la participation de plus de 2000 maisons d'édition représentant 100 pays arabes et étrangers, y compris l'Algérie, qui y prend part avec des écrivains de renom dans les domaines du roman, de la poésie et de la recherche scientifique.

Dans ce cadre, des conférences, des rencontres et des soirées poétiques seront animées par des écrivains et des poètes algériens, à l'instar de la romancière Ahlam Mostaghanemi et la poète Hanine Omar. Le Dr Mhamed Safi Al Mostaghanemi sera également présent à cette manifestation en qualité de Secrétaire général de l'Académie de langue arabe de Sharjah, outre son rôle dans la réalisation du projet linguistique le dictionnaire historique de la langue arabe.

Cet évènement accueillera également une élite d'écrivains qui prendront part au programme culturel de la Foire, notamment l'écrivain nigérian, lauréat du prix Nobel, Wole Soyinka.

Les activités de la 42e édition de la Foire se poursuivent jusqu'au 12 novembre en cours.