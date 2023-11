Congo-Kinshasa: PCA et membre du Conseil d'Administration de la Gécamines , Grand Katanga - Les Jeunes et la Société Civile dans la rue pour exiger le départ de Guy-Robert Lukama et Léon Mwine

Le ton est monté d'un cran à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, où à l'issue d'une marche de colère organisée ce mardi 31 octobre 2023, les structures des jeunes dont la Ligue des Jeunes de l'UDPS de la Fédération Lubumbashi 2, les associations socioculturelles, la Société Civile ont, dans une déclaration, demandé la démission de MM. Guy-Robert Lukama, le Président du Conseil d'administration de la Gécamines et Léon Mwine, membre du Conseil d'administration de cette même société.

Ces derniers sont accusés de détournement de fonds et surtout de s'être octroyé des avantages sociaux mirobolants au détriment des Agents et cadres et de l'entreprise.

« Nous, agents de la Gécamines et leurs dépendants, demandons la démission de Léon Mwine et Guy-Robert Lukama, suite au rapport de l'IGF les accusant de détournement des fonds de la Gécamines d'un montant de 15 millions de dollars. Sur ce, nous demandons au Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le slogan de mandat est le peuple d'abord, d'exhausser la demande des agents Gécamines et de leurs dépendants, en traduisant ces derniers devant la Justice pour que le peuple Congolais, en général, et les mangeurs de cuivre, en particulier, retrouvent leur droit de jouissances de cette entreprise qui est le produit de leur sueur », a déclaré à la presse le porte-parole des structures des jeunes.

Plus concrètement, ces jeunes et enfants de Gécamines reprochent à Guy-Robert Lukama Nkunzi, en tant que Président du Conseil d'administration de cette société d'État, de s'être octroyé des revenus mensuels de l'ordre de 191.000 dollars. Ce, sans tenir compte du fait que la Gécamines reste confrontée à multiples problèmes tant pour son redressement que pour le bien-être de ses Agents et cadres.

Dans les villes de Likasi et Kolwezi, les manifestations similaires ont été signalées avec le même motif.

Il y a lieu de rappeler que, recevant les membres du Conseil d'administration de la Gécamines le mardi 7 mars 2023, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, leur avait donné ses orientations concernant la bonne gestion du patrimoine minier de la Nation au profit de la population.

Cette recommandation n'a, visiblement, pas été suivie au regard du dernier rapport de l'Inspection générale des Finances et des dénonciations des jeunes de l'espace Grand Katanga dont la Ligue des Jeunes de l'UDPS Lubumbashi 2 à laquelle appartiennent notamment, certains agents de la Gécamines et leurs dépendants.

Les jeunes disent craindre que la Gécamines ne subisse le même sort d'Ashanti Goldfield Kilo, dans la province de l'Ituri. Cette société constituée en Joint-venture entre l'Etat congolais et une multinationale à été bradée par Guy-Robert Lukama qui en est même devenue propriétaire.