Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 - Sylvestre Dangnonsi et l'APPC aux fronts pour un deuxième mandat de Félix Tshisekedi

Sylvestre Dangnonsi, président de la plateforme politico-électorale APPC, Amour du prochain de la patrie Congo, a organisé, ce dimanche 29 octobre 2023, une descente sur terrain dans la commune de Bumbu, pour communier avec la population de ce coin de la capitale. Plusieurs sujets étaient au centre des échanges dont la question des élections générales de décembre 2023. Force politique proche du Chef de l'Etat, l'APPC, a, à travers son président, sensibilisé la population, à cette occasion, à renouveler la confiance à Félix Tshisekedi pour un second mandat à l'issue de l'élection du 20 décembre.

Les élections de décembre s'annoncent rudes, au point que Sylvestre Dangnonsi ne ménage aucun effort à chaque occasion pour bien affûter ses armes. Sur place à Bumbu, il était accompagné des candidats aux législatives nationales et provinciales, pour les présenter à la population.

2023, Félix ou rien !

Si Félix Tshisekedi doit être réélu, selon le président de l'APPC, c'est sans nul doute sur base de ses réalisations qui ont été remarquables et indubitables en seulement cinq ans. «Chers camarades, il faut savoir à qui confier l'avenir de nos enfants, alors le choix du candidat doit se faire en âme et conscience. Je vous appelle a réveiller votre conscience, nous y reviendrons mais je vous prie de renouveler votre confiance au président Félix Tshisekedi. C'est lui la tête, celui qui présente l'avenir de notre pays. Soyez vigilants au choix que vous allez faire en décembre 2023.

%

Maintenant, je m'adresse à toutes les mamans. Chères mamans, vous êtes celles qui donnez la vie, et vos voix comptent pour tout le monde... Nous avons des gens qui ont dirigé pendant plus de 20 ans dans ce pays, qui ont occupé des postes de responsabilité grandiose mais qui ont détruit le peuple et les infrastructures de ce pays. Et à l'arrivée du président actuel, nous avons vu qu'il y a décollage, mais les autres...», a-t-il déclaré avec insistance car, a-t-il ajouté, «beaucoup de démagogues viendront pour vous tromper».

Le numéro un de l'APPC a ensuite appelé les candidats députés nationaux et provinciaux de sa famille politique à la vigilance, l'oeil attentif et à l'éveil de la base en ce temps qui approche la tenue des élections à tous les niveaux. «Chers candidates députés provinciaux et nationaux, dans vos différentes bases, sensibilisez la population dans le but d'inspirer le peuple, les Congolais à créer le changement et oser inventer son devenir, surtout avec le danger qui guette le pays actuellement».

Et d'ajouter : «Je voudrais m'adresser aux cadres de l'APPC d'ici et aussi ceux qui sont en province. Nous sommes au terminus des élections qui s énoncent d'ici peu. L'APPC n'a pas commencé aujourd'hui, nous avons eu à faire des efforts, chacun a eu à mettre ses moyens intellectuels et physiques au service de l'APPC, mais vous pouvez comprendre ceci : la lutte est encore longue, je vous dis en toute sincérité ».