Congo-Kinshasa: La Presse congolaise en deuil , José Nawej - Patrick Muyaya rend des hommages mérités !

Dans un tweet, le ministre de la communication et médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, a regretté le départ "inopiné" de l'éditeur Délégué du quotidien Forum des As, José Nawej.

Pour le ministre, l'éditeur délégué du journal Forum des As avait avec lui l'expérience, la plume toujours tranchante, des éditos reliant le passé au présent qui dévoilaient son immense connaissance des méandres de notre classe politique. « La pertinence de ses analyses faisait de lui l'un de nos plus éminents historiens du présent, mais aussi des 30 dernières années, voire même bien avant », a-t-il écrit.

«Nous nous appelions affectueusement «Muyomba». Lui, ne manquait jamais d'inspiration et l'équidistance entre sa propre opinion et les faits indispensables à son métier était sa mesure. Perte incommensurable pour son épouse, ses filles, sa famille, la grande communauté ruund, la presse, le pays. Les mots ne seront jamais assez pour te rendre ce que tu as donné », a-t-il déclaré dans son tweet.

Rappelons que José Nawej, éditeur délégué du journal Forum Des As a été frappé par une crise violente aux environs de 20 heures de ce samedi 28 octobre 2023, conduit à l'hôpital (centre médical de Kinshasa), une heure plus tard, selon les témoignages, cette crème de la presse congolaise va rendre l'âme.