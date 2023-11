Afrique de l'Ouest: Burkina/Côte d'Ivoire - Ça craint

analyse

Que se passe-t-il donc entre la Côte d'Ivoire et le Burkina ? Tout semble indiquer que si les relations entre les deux pays ne sont pas froides, elles ne sont pas non plus chaleureuses.

Dernier clash en date, le rapatriement décidé par nos autorités de nos enfants de troupe et stagiaires de l'Ecole militaire préparatoire technique de Bingerville. Une décision rendue publique par ces instructions en date du 24 octobre 2023 données par le chef d'état-major général des Armées, le colonel major Célestin Simporé : « Honneur vous informer stagiaires militaires burkinabè en stage en république de Côte d'Ivoire dont état est joint en annexe seront mis en route à destination du Burkina Faso.

A cet effet, vouloir bien prendre mesures nécessaires pour accueil des intéressés dans vos formations. Enfants de troupe et militaires stagiaires en formation initiale d'officier et de sous-officier. Poursuivront leur scolarité dans écoles et prytanée nationaux». Selon les sources militaires, il s'agirait d'une mesure de réciprocité, les pensionnaires ivoiriens du Prytanée militaire de Kadiogo (PMK) n'ayant pas répondu à l'appel lors de la rentrée 2023-2024. Même s'il s'agit d'une réponse du berger burkinabè à la bergère ivoirienne, ce serait là une des conséquences du refroidissement de l'axe Abidjan-Ouagadougou.

Les mêmes frictions existent d'ailleurs entre la Côte d'Ivoire et le Mali qui, lui aussi, a fait revenir ses enfants de troupe. Le contexte sécuritaire dans la sous-région n'est certainement pas étranger à ces bisbilles politico-militaires entre deux pays dont on nous chante qu'on est toujours lié par l'histoire, la géographie, l'économie et la culture. Bref, c'est à peine si nous ne sommes pas des cousins. Le récent couac tient du reste à une longue série d'incidents. Pas plus tard que le 19 septembre dernier, deux gendarmes ivoiriens, qui seraient aux trousses de contrebandiers, ont été arrêtés en territoire burkinabè. Jusque-là, les tractations pour leur libération se poursuivent. Et que dire de ces récents pourparlers autour d'une portion de notre frontière commune ? Pour ne rien arranger, certains partisans du président Ibrahim Traoré avaient pointé un doigt accusateur sur le voisin après la tentative de coup d'Etat qui a été tué dans l'oeuf fin septembre.

Le coup d'Etat au Niger est également passé par là. Le locataire du palais de Cocody ayant été l'un des plus virulents contre les putschistes nigériens et parmi les dirigeants qui poussaient à la roue pour que la CEDEAO intervienne pour rétablir le président déchu Bazoum. Quand on sait la solidarité entre putschistes maliens, burkinabè et nigériens, on comprend que ce soit une raison supplémentaire de brouille entre les deux capitales. Ce n'est hélas pas la première fois qu'entre les deux pays des frictions interviennent. Sans remonter à Mathusalem, l'on se rappelle l'hostilité ouverte des Sankara, dès leur prise du pouvoir en 1983, contre le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. On se remémore les meetings enflammés à la frontière, autant dire à la porte du « Vieux », qu'on affublait de noms d'oiseaux, traité qu'il était de « vieux crocodile » ou de « hibou au regard gluant ». Tant et si bien qu'on avait vu les cornes du « Bélier de Yamoussoukro » dans la prise du pouvoir d'un certain Blaise Compaoré. Le crocodile qu'on vitupérait tant n'aurait donc fait qu'une bouchée du capitaine. Et puis vint la crise sociopolitique ivoirienne, la querelle des « et » et des « ou » qui a fait fureur du côté de la lagune Ebrié, le rapatriement par milliers de nos compatriotes victimes de xénophobie à travers l'opération Bayiri, le soutien de Blaise Compaoré à la rébellion de Guillaume Soro... Et on en oublie.

Voilà que ça recommence dans un contexte assez particulier. Et la question qu'on ne manque pas de se poser, ce sont les répercussions éventuelles de cette nouvelle donne sur la collaboration des deux Etats dans la lutte contre le terrorisme. Surtout que dans un passé récent, il y a eu des manoeuvres militaires conjointes, des échanges de renseignements et même un don de matériel militaire par la partie ivoirienne, reconnu et remercié par le président IB lui-même. Et voilà que ça repart en vrille. Inquiétant ! Faut espérer que de part et d'autre de la Léraba, la raison, on devrait même dire la raison d'Etat, prévaudra pour que cette guerre froide qu'on se livre ne débouche sur une escalade, qu'elle sera vite circonscrite pour ne pas entamer plus sérieusement les relations séculaires entre nos deux peuples.