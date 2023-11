Cote d'Ivoire: Forêt classée de l'Anguededou - Laurent Tchagba tire la sonnette d'alarme sur les impacts des eaux de ruissellement

Le Ministre des Eaux et Forêt, Laurent Tchagba a présidé une réunion d'urgence de son cabinet, le 31 octobre 2023, à Abidjan-Plateau. M. Tchagba a tiré la sonnette d'alarme sur les impacts des eaux de ruissellement qui inondent la forêt classée de l'Anguededou. Le ministère a constaté dans cette forêt des dépôts de quantité de déchets solides et non solides. L'importance de cette forêt, c'est qu'elle contribue également à la protection et à la recharge de la nappe. Nappe qui est la source principale d'alimentation en eau potable de 80 % de la population de Yopougon et de 20% de la population d'Abobo.

"Dans l'urgence, le Ministre Tchagba a instruit sa Directrice de Cabinet à l'effet d'adresser des courriers à Messieurs les Ministres de l'Equipement et de l'Entretien Routier, de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, au Directeur Général du Bnetd, pour les informer de cette situation en vue de les convier à une réunion d'urgence de sorte à trouver une solution dans les meilleurs délais", rapporte une note d'information du Ministère des Eaux et Forêts.

Il faut signaler que ces eaux de ruissellement, selon le ministère, proviennent d'une part du quartier Micao, secteur des sept ( 7) palmiers de la commune de Yopougon.

A en croire le ministère, les habitations précaires à proximité de la forêt provoquent une redirection des eaux de ruissellement vers ce massif et d'autre part des quartiers N'Dotré, dans la commune d'Abobo. A ce niveau, la construction d'Infrastructures routières induit des canaux de drainage des eaux usées et de ruissellement en direction de cette forêt.

"Les conséquences de cette situation sont énormes", affirme le Ministère des Eaux et Forêts. Et d'expliquer: " En effet, nous assistons à un ensablement important, l'assèchement des arbres sur pieds, l'assèchement par endroit de la rivière Banco, la probable perte des 17 forages qui alimentent la commune de Yopougon en eau potable, l'inondation de la base vie de la Sodefor, la perte des sites de pépinières destinées au reboisement et bien d'autres ..."

La forêt classée de l'Anguededou est une forêt périurbaine avec une végétation aussi riche que variée et parsemé de cours d'eau. Avec le parc du Banco, ils constituent le poumon de la ville d'Abidjan pour son rôle régulateur climatique et de producteur d'oxygène favorable à la réduction des gaz à effet de serre et protecteur des bassins versants.