Afrique: AS FAR ou la lourde tâche de conserver le titre

La Ligue des champions féminine de la CAF, Côte d'Ivoire 2023, est à nos portes et le club marocain ASFAR, championne en titre, est prête à défendre sa couronne.

Qualifié pour chaque édition depuis la création du tournoi en 2021, l' AS Far revient avec l'objectif de remporter deux titres consécutifs.

L'AS Far Club s'est distinguée dans la Ligue des champions féminine de la CAF en participant cette année pour la troisième fois consécutive au tournoi.

En 2022, elles ont remporté le titre en battant les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud sur le score 4-0 à Rabat, devant leur public.

Les championnes en titre sont dans le groupe B où elles rencontreront l'Ampem Darkoa (Ghana), les Huracanes FC (Guinée équatoriale) et l'AS Mandé (Mali).

La défence de leur titre ne sera pas sans difficultés. Face à des adversaires de taille dans le groupe B, l'AS Far devra se frayer un chemin dans un environnement compétitif.

Ampem Darkoa, Huracanes FC et AS Mande sont déterminés à mettre à l'épreuve les champions en titre et la compétition promet d'être intense.

Les rencontre de l'AS Far au premier tour

● 06 novembre 2023 : ASFAR Club - Ampem Darkoa | 17:00 GMT - San Pedro

● 09 novembre 2023 : ASFAR Club - Huracanes FC | 17:00 GMT - San Pedro

● 12 novembre 2023 : AS Mande - ASFAR Club | 20:00 GMT - San Pedro

L'entraineur : Abdellah Hidamou

Figure emblématique de l'AS Far dans les années 80, Abdellah Hidamou a pris les rênes de la section féminine en 2023. Le Marocain a fait de ce tournoi le point d'orgue de la saison des Rabataises et mettra tout en oeuvre pour remporter cette nouvelle Ligue des Champions féminine de la CAF

La joueuse : Ghizlane Chebbak

Capitaine de l'équipe, Grizlane Chebbak, est la joueuse la plus en vue de l' AS Far. Son expérience, tant en sélection qu'en club, fait d'elle un atout indispensable. Avec un palmarès de plusieurs buts pour le club, elle apporte l'expérience nécessaire pour mener son équipe vers le succès.