Tunisie: Vient de paraître | Livre de Mohamed Jaoua - Destin de Sta - Un mathématicien entre deux siècles

Rarement titre d'ouvrage aura donné des signaux aussi antinomiques : le clin d'oeil du «Sta», appellation familière des Sfaxiens, suivi du qualificatif « mathématicien entre deux siècles», les mathématiciens étant connus pour une rigueur glacée et glaciale, peut désarçonner le lecteur a priori... ou l'encourager peut-être à aller plus loin en se disant que ce mathématicien-là n'était probablement pas comme les autres.

Les éditions Leaders qui publient cet ouvrage de Mohamed Jaoua nous avaient davantage habitués à des biographies politiques, ou, plus récemment à des livres de poèmes. Ce qui nous permet de supposer qu'il y a un témoignage politique chez cet auteur, et probablement un peu de poésie dans ses mathématiques.

On ne se trompera guère car plonger dans les mémoires d'un Sta, c'est se trouver emporté dans un tourbillon où l'histoire et le parcours personnel croisent les événements qui ont jalonné l'Histoire de la Tunisie contemporaine. Et ce, dès l'aube de l'indépendance à nos jours, en passant par les dates les plus marquantes de notre histoire.Mohamed Jaoua traverse cette période en intellectuel engagé. En gagé aussi bien dans l'action syndicale et partisane que dans son domaine de prédilection : l'enseignement supérieur. Intellectuel car il jette sur chaque événement, chaque étape, chaque péripétie, le regard de celui qui analyse, dissèque avec recul, hauteur de vue, ouverture d'esprit. Aussi n'est-il pas étonnant de voir se rejoindre, se répondre et se faire écho la littérature et les mathématiques.

Seuls ne s'y retrouveront pas ceux qui s'attendaient à trouver un minimum d'équations ou d'expressions mathématiques.