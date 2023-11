Tunisie: Regards sur le sport dans le monde - Un sport gangréné par la politique et l'injustice !

Ils ont profité de la duplicité et de la mauvaise gouvernance de nos roitelets et de nos chefs de tribus, de l'ignorance dans laquelle nos peuples étaient plongés pour tout nous prendre. Plutôt pour tout s'approprier. L'Histoire nous a appris qu'ils s'habillaient encore de peaux de bête alors que nous étions en pleine renaissance. De la découverte de l'Amérique à l'histoire de la médecine, en passant par les mathématiques et l'algèbre ou de la physique et à la chimie, ils ont fini par nous faire croire qu'ils ont tout inventé.

Tout mis au point, tout donné à l'humanité.Oubliés le Carthaginois Constantin, l'Africain qui leur a servi sur un plateau les bases de la médecine, avant même l'avènement de l'Ecole de Kairouan, les oeuvres et recettes de Magon et son encyclopédie agricole, ramenées à Rome comme butin de guerre, transmises sur plus de 23 siècles en latin et en grec, les longues virées d'Ibn Batouta, les oeuvres d'El Khawarizmi, tout leur appartient. Et comme ils ont mis la main sur les médias en raflant tout ce qui bougeait dans ce secteur stratégique, qu'ils ont conquis toutes les places financières, ils ont achevé la mise en place d'une pédagogie et d'une mainmise archi-complète sur nos richesses et nos économies, ils se sont fixés comme objectif de nous inculquer les avantages de ce qu'ils ont appelé la démocratie, l'égalité et la fraternité.

Juste pour éreinter nos peuples, détruire nos Etats et tuer pour des raisons fallacieuses des millions d'entre nous. Ce qu'ils nous envoient, aux moyens des médias qu'ils contrôlent et qui inondent la planète par leurs messages, leurs reportages, leurs mises en scène, ce qu'ils nous adressent à travers leurs journaux que nous prenons en charge pour les mettre en vente dans nos propres pays et que nous leur payons en devises fortes, pour intoxiquer nos citoyens, constituent une preuve de leur méchanceté et de leur haine de tout ce qui n'est pas leurs méthodes et leurs façons de penser.

Gaza a rendu un fieffé service à l'humanité. Elle a mis à nu tout ce beau monde. Ces journaux, ces revues, que nous lisions avec l'envie de nous cultiver, ne sont en fait que des outils pour nous asservir, nous réprimer et nous rappeler que le colon est toujours à l'affût pour nous tomber dessus, prétextant le manque de démocratie, de liberté... d'expression et de mauvaise gouvernance. Le sport, que nous avons cru à l'abri de ces maltraitances, est apparu aussi gangréné que le reste des secteurs. Nous en avons eu confirmation avec le titre de meilleur nageur que l'on a subtilisé à notre compatriote Ayoub Hafnaoui pour le remettre à un autre jeune, alors que Ayoub le méritait largement. Une fois la bataille de Gaza engagée, ce fut la chasse aux joueurs et sportifs qui ont apporté leur appui aux combattants de la liberté palestiniens et cela continuera.Messi est pour la huitième fois, Ballon d'or. La belle affaire !

Il aura un très bon repère pour se rappeler cette énième consécration : l'année où des milliers de Palestiniens ont été tués de sang froid par une armée israélienne assoiffée de vengeance, pleine de haine et qui ne voulait que ravauder son désarroi et son prestige bafoué. Ronaldo ? On n'en parle plus, alors qu'il continue à jouer au haut niveau et à marquer des buts de légende. Il n'opère plus en Europe et a porté la «djellaba saoudienne».

Karim Benzéma n'est plus «l'international français» et on lui a collé une affaire qui est sortie de nulle part. Tenant du titre, l'ancien international tricolore a choisi d'ignorer l'invitation et de ne pas se rendre à la cérémonie. Mohamed Salah ? Il figurait, à la veille du déclenchement de l'attaque des combattants du Hamas, sur toutes les manchettes des journaux anglais et passait pour le sauveur de son club. Il a été relégué à la... onzième place (il devait se montrer plus incisif dans sa déclaration à propos de ce qui se passe en Palestine occupée).Les internationaux issus des pays arabes ont été menacés ou écartés. Quelques-uns ont été rappelés d'urgence parce qu'on leur a «offert une nouvelle chance». Quelle aubaine ! Est-ce celle de prendre les victimes pour les agresseurs et d'escamoter le sang des innocents qui coule à flots sous les yeux des tribuns de la «liberté et de la démocratie» ?

Le CIO et les fédérations internationales empêchent les représentants russes et biélorusses de jouer aux noms de leurs pays et leurs drapeaux sont supprimés en raison de la guerre russo-ukrainienne. Feront-ils la même chose pour l'entité sioniste qui a dépassé en atrocités tout ce que les mémoires ont conservé à propos des horreurs commises à travers l'Histoire ?

Pour ce qui nous concerne, héritiers d'une civilisation plus que trois fois millénaire, on nous a inculqué que «tuer sans raison un homme c'est tuer toute l'humanité». Pour le reste, il n'y a qu'à découvrir ce que les médias assujettis nous livrent comme insanités, sans scrupules, ni honte, à longueur de journée, depuis plus d'une vingtaine de jours.