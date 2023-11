Tunisie: La liberté a un prix...

opinion

LA barbarie et l'atrocité israélo-sionistes sont sans limites, elles sont même ancrées dans leur ADN depuis qu'ils se sont implantés en Palestine et ont créé un Etat sur les cadavres d'innocents Palestiniens. On n'en parle plus, et cela ne nécessite même pas d'arguments, tellement les crimes sionistes ont fait couler du sang.

Il suffit de relater et de suivre le carrousel malheureux des innombrables génocides perpétrés par les milices sionistes sur la terre de Palestine dont par exemple Kfar Kacem, Dir Yassin, Haïfa, Al Quds, Khan Younes, et la liste est encore longue et pénible. Tout cela pour dire que les Palestiniens, qui revendiquent leur liberté depuis 1948, n'ont pas cessé de payer cher, très cher de leurs vies et de leur humanité pour espérer être libres un jour.

Les sacrifices sont grands et ce sont les innocents qui payent le plus lourd tribut, c'est une évidence. Et devant cette odieuse et basse complicité américano-européenne qui soutient mordicus la machine à tuer israélienne, il n'y a que la patience et la foi qui peuvent atténuer l'atrocité du drame subi par les Palestiniens à longueur de vie. Il n'y a aucun mouvement de résistance contre l'occupant où le sanga n'a pas été versé. Même les négociations les plus fructueuses n'ont pu atteindre leur but sans de lourds sacrifices.

Ce que font les combattants palestiniens à Gaza est un miracle qui laisse abasourdis les militaires hébreux et leurs alliés. C'est pourquoi cette machine de guerre criminelle bombarde à tort et à travers, tuant aveuglément des milliers de Palestiniens et tous ceux qui les soutiennent. Cette liste illimitée de victimes et de blessés payant le prix fort mais inévitable pour baliser le chemin vers la liberté.

L'Histoire nous renseigne fort sur les sacrifices devant être consentis pour vaincre l'occupation et libérer ses terres. Cela prendra le temps qu'il faudra, mais vers la fin, la récompense viendra tôt ou tard. Ce n'est qu'au prix du courage et de la persévérance que ce combat héroïque apportera la liberté et la dignité. Les Palestiniens l'ont compris, leurs ennemis massacreurs ne l'entendent pas de cette oreille.