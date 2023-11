Tunisie: African football league | Demi - finale - EST-WAC 1-1 (4-5 TAB) - Trahis par la malchance !

crédit photo : © Mokhtar HMIMA

Une EST qui a fait le jeu autant que possible face à un WAC recroquevillé qui a refusé le jeu. Aux tirs au but, Rodrigues a raté lamentablement un penalty qui a coûté cher. Un goût d'inachevé.

L'EST peut s'en mordre les doigts après avoir été éliminée hier devant le WAC. D'abord parce qu'elle a fait le plus dur, c'est-à-dire marquer au moment où tout le monde doutait, ensuite parce que Rodrigues (buteur dans le match) aurait pu tirer mieux en série des tirs au but. Le WAC n'était pas un foudre de guerre, loin de là. Entre l'aller et le retour, l'EST a trop respecté son adversaire qui ne lui était pas supérieur du tout.

D'ailleurs et sur les 90' jouées hier, les « Sang et Or », tout en étant irréguliers et sceptiques, ont tenté de jouer et de faire le jeu. Face à eux, le WAC « brillait » par un football de perte de temps où même la possession était destinée à tuer le temps et à chercher à faire avancer le chrono. À la bonne disposition défensive des Widadis, Tarek Thabet a joué la carte Sasse pour essayer de créer le danger. Sauf qu'il y avait un peu de crispation et de manque d'imagination. Seul l'extraordinaire Tka était là pour accélérer et casser les lignes, mais ni Ghacha ni Bouguerra n'étaient bien inspirés pour trianguler et inquiéter une défense calme du WAC mais prenable. La preuve, la première fois où Bouguerra a décroché et gagné un duel, son centre enveloppé a trouvé la tête de Rodrigues qui ouvre le score (66') et qui met les deux équipes à égalité.

Par la suite, cette flamme n'a pas trop duré hormis l'action de Bouguerra qui aurait pu amener le second but. Le WAC avançait et s'est montré dangereux par Ounejm et El Houni, mais il n'y avait qu'une seule alerte sérieuse. Les deux équipes cherchaient à s'arrêter là et à ne pas prendre de risques. Le WAC avait plus le contrôle de la balle vers la fin, mais l'EST était bien sur ses jambes. Les tirs au but ? Tout le monde a marqué, sauf Rodrigues qui a buté sur un brave Moti. Sambo a marqué le penalty de la qualification pour le WAC.

On attend plus

Le WAC passe grâce à son gardien et aussi à une EST qui n'a pas cru assez en ses chances. Ce n'est pas le plus fort qui s'est qualifié, c'est le plus sobre et le moins inefficace. Les deux équipes n'avaient pas joué un football plaisant. Côté EST, le bloc défensif est bon et peut servir l'équipe au futur, mais devant, on attend mieux et on attend plus de vivacité et de poids. Il y a encore des choses à accomplir. Et Tarek Thabet, d'après ce parcours en AFL, peut avoir une chance pour poursuivre son travail.

EST

Ben Chrifia (Memiche)-Ben Ali (Bouchniba)-Ben Hmida-Tougai-Meriah-Ouahabi (Ogbelu)-Tka-Sasse-Gacha (Sow)-Rodrigues-Bouguerra (Derbali)

WAC

Moti-Boufath-Markass-El Almloud-Attitallah-Jabrane-Draoui-Haimoud-Latimi (El Houni)-Boussofiene (Ounejm) El Bahri (Sambo)