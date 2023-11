Cote d'Ivoire: Partenariat Etat - Secteur privé - La responsabilité sociétale des entreprises au centre de la sixième édition de la Jnp

La sixième édition de la Journée nationale du partenariat (Jnp) État - Secteur privé est prévue les 6 et 7 novembre 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, autour du thème : « La responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d’Ivoire solidaire : quel partenariat Etat - secteur privé ? »

Selon la Commissaire générale, Madame Fadiga Fofana, par ailleurs, Secrétaire exécutive du Comité de concertation Etat secteur privé( Ccesp, la Jnp 2023 s’attèlera, entre autres, à réaliser un état des lieux des pratiques Rse en Côte d’Ivoire ; faciliter l’appropriation de la Rse par les entreprises à travers des retours d’expériences au niveau des territoires, au niveau national, sous-régional et international.

Il s'agira aussi de poser les bases pour un modèle de Rse plus impactant et aligné sur les besoins sociétaux réels des communautés ; de faciliter la mise en relation entre l’offre et la demande en matière de projets sociaux susceptibles de bénéficier d’investissements Rse.

Les participants pourront en outre, identifier les modalités pour les synergies nécessaires entre l’Etat, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers autour de la Rse en Côte d’Ivoire au regard des défis identifiés.

Puis définir le cadre institutionnel et les mécanismes incitatifs favorables à une vulgarisation de la pratique Rse en Côte d’Ivoire ; et enfin contribuer à la promotion du dialogue public privé au niveau local et régional.

Avec pour objectif de renforcer la vision partagée et complémentaire entre l’Etat et le secteur privé pour l’atteinte des objectifs de développement durable, la Jnp offre à tous les acteurs du dialogue public privé, un cadre d’échanges propice à la présentation des réformes et efforts consentis par l’Etat, à l’expression des attentes du secteur privé.

Légende photo: Madame Fadiga Fofana Commissaire générale de la Jnp2023 ( Ph: Bamba M.)