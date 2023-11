Ile Maurice: Le nombre de donneurs entre 18 et 25 ans en déclin

Bien que la pénurie ne soit pas encore d'actualité, un groupe de donneurs de sang se fait de plus en plus rare.

Selon la Blood Donors Association (BDA), le nombre de donneurs de sang âgés de 18 à 25 ans est en déclin. Cette tranche d'âge est particulièrement importante car ces donneurs peuvent donner du sang de manière régulière. Cependant, il est vrai que mobiliser cette catégorie de donneurs peut être difficile. Pour relever ce défi, la BDA se prépare à lancer une campagne de sensibilisation intensive dans les collèges et les universités.

Pour encourager les donneurs potentiels de cette tranche d'âge, Subhanand Seegoolam, porte-parole de la BDA, souligne qu'il est essentiel de sensibiliser le public à l'importance du don de sang, les avantages pour les receveurs et les donneurs, ainsi que sur le processus simple et sûr du don de sang. Les campagnes de sensibilisation ciblées, les événements de collecte de sang dans les écoles, les campus universitaires et les lieux fréquentés par les jeunes peuvent aider à mobiliser cette catégorie de donneurs. Ainsi, une collaboration étroite entre les associations et la Banque de Sang est cruciale. «C'est à travers les officiers de la banque de sang que nous avons les informations nécessaires pour mettre en place des stratégies de collecte de sang efficaces. Le travail se fait ensemble» , précise Subhanand Seegoolam.

La campagne de sensibilisation, prévue du 18 au 21 décembre, revêt une importance capitale. Elle vise à rappeler à la jeunesse l'importance vitale de donner du sang régulièrement. L'objectif ambitieux de la BDA cette année est de collecter 50 000 pintes de sang, contre 48 000 l'année précédente. Il est souligné que cette initiative dépasse toute polémique ; elle met l'accent sur l'acte altruiste de donner du sang pour sauver des vies.

La collaboration entre les associations et la Banque de sang, souligne Subhanand Seegoolam, est à la base de cette initiative. «Cette coopération permettra de développer des stratégies de sensibilisation ciblées et efficaces, adaptées au public jeune. En intégrant l'expertise de la Banque de sang dans la planification et l'exécution de la campagne, les associations peuvent maximiser leur impact» , dit-il. Les donneurs de sang âgés de 18 à 25 ans sont souvent recherchés car ils sont généralement en meilleure santé et présentent moins de risques de maladies transmissibles par le sang. De plus, ils ont souvent une capacité de régénération sanguine plus rapide que les donneurs plus âgés. Pour la Blood Donors Association , il est impératif de comprendre que les donneurs de sang jeunes jouent un rôle crucial dans le maintien d'un approvisionnement stable et suffisant en sang.

Gratuité

La gratuité du sang reste un sujet épineux avec des cliniques privées qui pratiquent chacune des tarifs différents. La BDA insiste sur le fait que le sang ne devrait jamais être commercialisé. Dans ce contexte, l'association appelle le ministère de la Santé à garantir que le sang dans les cliniques soit fourni sans frais pour les patients. L'absence de l'imposition d'un tarif fixe par les cliniques privées, dit-il, peut cependant ouvrir la voie à des abus. C'est pour cette raison que le ministère devrait venir en avant avec un meilleur système de contrôle sur la distribution. La BDA est d'avis que la somme de Rs 1 500 qui est versée au ministère des Finances peut être enlevée. Cette mesure est essentielle, dit Subhanand Seegoolam, pour garantir que le don de sang demeure un acte altruiste et solidaire, exempt de toute perception de commercialisation.