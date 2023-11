Ile Maurice: Deux morts de plus

Jessen Lutchmiah et Mantee Annatch s'ajoutent à la trop longue liste de morts sur la route. Les deux ont péri à l'hôpital des suites de l'accident dont ils ont été victimes.

Triolet: Une septuagénaire décède d'une septicémie

Mantee Annatch, âgée de 72 ans, est décédée mardi matin après avoir passé presque quatre mois à l'unité de soins intensifs de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis après avoir été transférée de l'hôpital SSRN, Pamplemousses, le 4 juillet. La vieille dame avait été percutée par une motocyclette conduite par un habitant de Triolet âgé de 37 ans. Ce dernier sera poursuivi sous une charge provisoire d'homicide involontaire.

Sa belle-fille, Karishma, est l'une des dernières personnes à l'avoir vue avant son accident. «Ce jour-là, elle est venue chez moi et voulait rendre visite à ma mère qui était malade. Après la visite, elle a voulu rentrer chez elle. Je lui ai dit de rester un peu et que mon mari la déposerait plus tard, mais elle a refusé en me disant qu'elle devait préparer à manger pour mon beau-frère. Malgré mon insistance, elle m'a dit de la déposer à l'arrêt d'autobus et j'ai attendu qu'elle prenne le bus avant de rentrer chez moi», raconte cette habitante de Morcellement Saint-André.

À peine quelques minutes après être rentrée chez elle, Karishma a appris de son mari que Mantee avait été victime d'un accident. «J'ai eu un choc et je lui ai dit que je venais de la mettre dans le bus.» Ils se sont rendus en hâte à l'hôpital et Mantee Annatch y était déjà. Elle était toujours consciente lorsque ses proches sont arrivés. «Le médecin l'avait déjà examinée mais lorsque nous étions en train de la changer, elle a perdu connaissance dans nos bras et elle est tombée dans le coma», confie Karishma.

La septuagénaire a alors été transférée aux soins intensifs et placée sous assistance respiratoire. Quelque temps après, elle a été transférée en salle avant d'être dirigée vers l'hôpital Dr. A. G. Jeetoo pour une opération à la tête. Malheureusement, son état de santé ne s'améliorera pas. «Nous gardions espoir qu'elle s'en sorte», confie Karishma. L'autopsie a conclu qu'elle est décédée d'une septicémie et ses funérailles ont eu lieu hier.

Mare-D'Albert: Un jeune père de famille périt quatre jours après avoir percuté un mur

Il avait été admis à l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rose-Belle depuis le 28 octobre à la suite d'un accident de la route. Jessen Lutchmiah, également connu sous le nom d'Ashley et âgé de 28 ans, a rendu son dernier souffle aux soins intensifs de l'établissement aux petites heures du matin, hier. Sa motocyclette avait fait une sortie de route et le jeune homme avait percuté un mur à Mare-D'Albert.

Ce jour-là, Jessen Lutchmiah, qui travaillait comme pâtissier au service de la restauration à l'aéroport de Plaisance, venait de déposer un ami et rentrait chez lui à Plaine-Magnien vers minuit. «Un ami était venu le voir à la maison. Il l'a ensuite déposé. C'est en revenant que le drame a eu lieu», racontent ses proches.

La police de Plaine-Magnien, qui a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident, a visionné les images des caméras de surveillance. Jessen Lutchmiah a été aperçu roulant en direction de Plaine-Magnien lorsque sa moto a dérapé et heurté un mur en béton près du réservoir de la CWA, à Mare-D'Albert. L'autopsie pratiquée par le chef du service médico-légal de la police, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, a attribué son décès à une septicémie provoquée par ses multiples blessures.

La victime, qui était mariée, laisse derrière elle un enfant de 5 ans. Sa famille meurtrie explique qu'il avait une passion pour la pâtisserie et avait travaillé dans le passé dans un hôtel et sur un paquebot de croisière.