Ile Maurice: Un nouveau concept à Beau-Plan

Pour les adeptes de sport de raquettes, il y a désormais un nouveau concept dans le paysage sportif mauricien. Le club de sport et de fitness Ennoia ouvrira à la mi-novembre le «Isla Padel».

Ce club de padel, aux normes internationales, est situé sur le site de Mon-Rocher, à moins d'un kilomètre de Mahogany Shopping Mall. Quatre terrains de padel seront prêts pour accueillir les premiers joueurs. Le «Isla Padel» a un double objectif. Le premier est de développer ce sport de raquettes au niveau national et l'autre consiste à faire de Maurice un lieu incontournable du padel au niveau international. Adapté du tennis, le padel est un sport en pleine expansion à travers le monde.

La Fédération internationale de padel compte 300 000 licenciés et plus de 12 millions de pratiquants. Raison pour laquelle Ennoia souhaite le populariser à Maurice en mettant en place plusieurs initiatives, notamment en développant une infrastructure de qualité internationale grâce à la collaboration d'Ennoia avec les marques Adidas et Head, en organisant différents types d'événements pour développer la compétition ainsi que des événements permettant l'introduction du padel pour tous et en enseignant le padel aux adultes et aux enfants.

Avec Isla Padel, Ennoia propose les premiers terrains à Maurice aux normes internationales et de qualité premium avec son partenaire Adidas. Le lieu comprend cinq courts (plus généralement appelé «pistes» au padel), une piste centrale panoramique et quatre autres pistes toutes extérieures de la marque AFP (all for Padel courts) Adidas. Ces pistes éclairées par des lampes Led sont le fruit de l'innovation, de la technologie et d'un processus de fabrication de pointe employant le matériaux de meilleure qualité. «Nos installations haut de gamme garantissent la qualité de l'expérience. Nous créons un environnement accueillant et sécurisé pour encourager ceux qui hésitent à aller dans une salle de sport. Nous offrons un encadrement professionnel et des programmes adaptés à tous les niveaux. Ce qui permet aux débutants de se sentir à l'aise et de progresser à leur propre rythme , explique Fabrice Peyroux, directeur d'Ennoia.

%

«Convivial et accessible»

Il souhaite également former les plus jeunes à ce sport. «J'ai personnellement été coach de tennis de haut niveau et je sais à quel point il est essentiel de proposer des formations aux enfants ainsi qu'aux débutants afin de leur inculquer les bases du padel pour les aider à développer leurs compétences» , a-t-il souligné. Fabrice Peyroux est à l'origine de l'idée des deux premiers courts de padel installés à Maurice au One&Only Saint-Géran en 2018. Le club proposera également des tournois adaptés au niveau des joueurs, afin de les aider à progresser.

L'ouverture officielle de ce club premium est prévue le 3 novembre. La veille, soit le 2 novembre, Ennoia organise une journée portes ouvertes de 8 heures à midi pour faire découvrir au grand public les installations de sa Boutique Gym. Il faut au préalable s'inscrire sur le formulaire https:// forms.gle/sdNKYUgjW9jZpo4w9. «C'est un sport convivial et accessible à tous. Il peut être pratiqué à tous les niveaux, que l'on soit débutant ou confirmé et peu importe l'âge. De plus, le padel se distingue des autres sports de raquette par un terrain aux dimensions réduites et par l'utilisation de parois vitrées. Le jeu devient encore plus facile. Le fait d'avoir des parois permet également de garder la balle en jeu plus longtemps» , explique Fabrice Peyroux.

Pour les joueurs qui souhaitent s'orienter vers la compétition, le programme «Team Isla Padel Juniors ou adultes» proposera des entraînements plus intensifs. Les groupes seront créés en fonction du niveau, de l'âge et de la disponibilité des joueurs. Les entraînements dureront 1h30 et vous plongeront d'un coup dans l'univers de la compétition.

Le public pourra découvrir gratuitement cette discipline aujourd'hui.

Le padel frappe à la porte du CIO

La forte montée en popularité du padel, cousin du squash et du tennis, pourrait pousser le comité organisateur des Jeux 2032 de Brisbane à un certain casse-tête, voire à trancher entre les deux disciplines. Le padel a d'ores et déjà été intégré au programme des Jeux européens, en 2023, et tape naturellement à la porte du comité olympique. Le Comité international olympique (CIO) stipule qu'un sport doit être établi dans 75 pays et sur quatre continents. Quand ils disent établi, ils veulent dire que le padel doit être fédéré dans ces pays, c'est-à-dire avoir une fédération qui le régit légalement. Actuellement, il y a 45 fédérations au total, il en faut donc encore 30. C'est pourquoi beaucoup d'efforts sont déployés pour que le padel continue à se développer dans tous les coins du monde.

Même si un sport est déjà un sport olympique et que la période d'attente minimale est passée, il y a la difficulté que le nombre de sports participant à une Olympiade est limité. Par exemple, lors des derniers Jeux olympiques de Tokyo, 33 sports différents ont été pratiqués dans plus de 45 disciplines. Cependant, le nombre de sports olympiques existants étant plus important, il est presque toujours difficile d'avoir une place. Dans de nombreux cas, il est plus facile pour un sport d'entrer aux Jeux olympiques lorsque la compétition a lieu là où le sport est le plus populaire. Nous pourrions donc assister à un cas similaire lorsqu'une édition des Jeux olympiques se déroule dans un pays où le padel est un mode de vie, comme l'Espagne ou l'Argentine.

D'autre part, pour qu'un sport puisse entrer aux Jeux olympiques, il doit avoir été un sport olympique pendant au moins sept ans. En d'autres termes, lorsque le padel sera déclaré jeu olympique, il faudra encore au moins sept ans avant qu'il ne puisse être candidat aux Jeux olympiques.

Initiation au padel aujourd'hui et demain

Du 2 au 4 novembre 2023, Ennoia Sports & Fitness Club invite le grand public à découvrir le padel. Une immersion en marge de la grande ouverture de «Isla Padel», club dédié à ce sport de raquettes, sur le site de Mon-Rocher à Beau-Plan, situé à quelques encablures du centre commercial de Mahogany Shopping Promenade.

Ces séances gratuites d'initiation seront dispensées par le coach Jeremy Michaux, diplômé en padel et ex-joueur qui a brillé au Top 50 en France. A l'ouverture, il prendra les rênes du club et assumera les fonctions de Head Coach. Avec son expérience de joueur, son savoir de coach et ensemble avec son équipe, il contribuera à populariser le padel à Maurice.

Le padel est un sport ludique et accessible à tous. Moins technique que le tennis, le padel permet aux non-initiés de l'appréhender et de s'amuser bien plus rapidement. La raquette est plus petite et plus maniable qu'au tennis et les balles plus lentes. Les vitres offrent une deuxième chance, puisqu'il est possible de renvoyer la balle après leur contact. Le padel s'adresse autant à des personnes qui cherchent la remise en forme qu'aux personnes bénéficiant d'une bonne condition physique et en recherche d'intensité et de dépense énergétique.

Pour la petite histoire, le padel a été créé dans les années 70 au Mexique. Ce nouveau sport a commencé par séduire les pays d'Amérique du Sud avant de conquérir l'Espagne dans les années 1980 puis plus largement l'Europe dans les années 2010 principalement. La Fédération internationale de padel compte 300 000 licenciés et plus de 12 millions de pratiquants.

C'est dans ce magnifique cadre que les amateurs de padel pourront s'adonner à cette nouvelle activité.

Quelques règles du padel

Vous débutez dans la pratique du padel ? Vous êtes déjà joueur mais vous avez besoin d'un petit rafraîchissement au niveau des règles de jeu ? Le padel, un sport de raquette similaire au tennis, partage certaines règles avec ce dernier. Il se joue en double, avec un service à la cuillère et un système de points inspiré du tennis. Cependant, le padel se distingue par son utilisation des parois et son jeu exclusivement en double, ce qui lui confère des règles de jeu spécifiques. En effet, les points sont comptés en 15, 30, 40, puis jeu. Lorsque le score est de 40 partout, on applique la règle de l'avantage ou celle du «No Ad» (point décisif). Il est important de souligner que l'utilisation du point décisif peut varier en fonction du type de compétition. En effet, dans ce sport de raquette, les règles peuvent varier en fonction du niveau de compétition, qu'il s'agisse de compétitions nationales ou internationales. La règle du «point décisif» peut être appliquée ou non lorsque le score est de 40 partout.

Un set de padel est remporté lorsqu'une équipe atteint 6 jeux avec un écart d'au moins 2 jeux. Si le score est de 5 jeux partout, le set se poursuit jusqu'à 6-6. À ce moment-là, un tie break est joué. Le tie break est remporté par l'équipe qui atteint 7 points avec un écart d'au moins 2 points. Si ce n'est pas le cas, le tie break se poursuit jusqu'à ce qu'une équipe prenne l'avantage de deux points. Cela marque la fin du set.

En général, lors d'un match de padel, la partie est remportée par l'équipe qui remporte 2 sets, ou en cas d'égalité à 1 set partout, par l'équipe qui remporte un «super tie break» de 10 points. Cependant, il existe quelques exceptions en fonction du format de la compétition.

En ce qui concerne l'aspect technique, le service au padel s'effectue par le bas contrairement au tennis. Il suffit de faire rebondir la balle au sol (hors de la zone de service) et de la frapper à la cuillère. La balle doit rebondir dans la zone de service diagonalement opposée.

Les fameuses vitres au padel en font un sport unique et si spectaculaire. La balle peut ainsi toucher la vitre latérale ou vitre du fond ou même les deux avant que vous ne la renvoyiez dans le terrain adverse. Attention ! Le rebond au sol à lieu avant de toucher les vitres et comme il n'y a qu'un rebond au sol maximum, il faut rejouer la balle sans rebond après que celle-ci a touché la ou les vitres. Coup spectaculaire de ce sport de raquette, utilisable en cas de dernier recours, on peut taper la balle contre la vitre du fond ou les vitres latérales pour la renvoyer