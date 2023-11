Maroc: Le Programme d'aide sociale directe, un 'véritable bouclier social' contre la pauvreté et la précarité (universitaire)

Fès — Le programme d'aide sociale directe, initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s'érigera en véritable "bouclier social" permettant la lutte contre toute forme de pauvreté et de précarité, a affirmé Tarik Jellouli, professeur universitaire à la faculté de droit de Fès et président de l'Observatoire de la Santé, de l'Innovation et du Développement Social (OSIDeS).

"C'est un projet qui constitue la deuxième phase du chantier de la généralisation de la protection sociale", a souligné à la MAP M. Jellouli, ajoutant que ce programme permettra de lutter contre la pauvreté à long terme, d'améliorer le pouvoir d'achat des familles et surtout d'encourager les enfants issus de familles en situation de précarité à poursuivre leur scolarité.

Mettant en avant les principaux aspects et composantes de ce programme ambitieux, l'universitaire a fait savoir que la première aide directe est destinée aux familles sans enfant, tandis que la deuxième aide cible les familles avec des enfants de moins de 21 ans, distribuée selon les modalités bien définies.

Pour le président de l'Observatoire de la Santé, de l'Innovation et du Développement Social, "il s'agit d'un programme ambitieux qui renforcera les efforts de lutte contre les formes de pauvreté et de précarité, et partant consolidera davantage les fondements de l'État social", promu par SM le Roi Mohammed VI.

Dans Son discours d'ouverture de la première session de la troisième année législative de la 11ème Législature, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a annoncé qu'il sera procédé à l'opérationnalisation du programme d'aide sociale directe en fin d'année.

La mise en oeuvre du chantier d'aide sociale directe nécessitera un budget de 25 milliards de dirhams (MMDH) au cours de l'année 2024, pour atteindre 29 MMDH annuellement à partir de l'année 2026. A ce budget, s'ajoutent 10 MMDH alloués annuellement par l'Etat pour la généralisation de la couverture maladie obligatoire aux familles pauvres et en situation précaire, soit environ 40 MMDH d'ici 2026.