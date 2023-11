Afrique: Airtel Africa - Le groupe panafricain atteint les 147,7 millions de clients

Solide. La performance opérationnelle d'Airtel Africa démontre que l'entreprise figure encore et toujours parmi les leaders dans le secteur de la téléphonie mobile, d'Internet et d'argent mobile.

Une performance qui se traduit notamment par une augmentation de 9,7% du nombre total de clients, qui atteint actuellement 147,7 millions.

Avancées.Les indicateurs clés de performance, publiés dans un communiqué d'Airtel Africa parlent d'eux-mêmes en ce qui concerne les avancées du groupe dans plusieurs sections. « La pénétration des services de données et d'argent mobile ayant continué à augmenter, avec une hausse de 23,0% du nombre de clients des services de données, qui passe à 59,8 millions, et une hausse de 23,1% du nombre de clients des services d'argent mobile, qui passe à 36,5 millions. L'augmentation de 9,8% du revenu moyen par utilisateur à taux de change constant a été portée par l'augmentation de la consommation des services de téléphonie, de données et d'argent mobile. Le montant des transactions d'argent mobile a augmenté de 45,3% à taux de change constant, avec un montant de transaction annualisé de 116 milliards de dollars ». En termes de résultats financiers, le chiffre d'affaires à taux de change constant a augmenté de 19,7%, le chiffre d'affaires en monnaie de présentation ayant progressé de 2,3% pour atteindre 2 623 millions de dollars. « Bien que la croissance du chiffre d'affaires en monnaie de présentation ait été affectée par une dévaluation monétaire, tous les secteurs ont enregistré une croissance à deux chiffres de leur chiffre d'affaires à taux de change constant. Dans l'ensemble du groupe, le chiffre d'affaires des services mobiles a augmenté de 18,3% à taux de change constant, grâce à une croissance de 11,5% du chiffre d'affaires des services de téléphonie vocale et de 28,1% du chiffre d'affaires des services de données. Le chiffre d'affaires des services d'argent mobile a augmenté de 30,9% à taux de change constant ».

Investissements.

Cette solidité financière du groupe Airtel Africa lui a, en tout cas, permis d'investir.

En effet, les dépenses d'investissement, à hauteur de 312 millions de dollars ont été légèrement supérieures à celles de la période précédente.

Les prévisions d'investissements pour l'ensemble de l'année restent comprises entre 800 et 825 millions de dollars, alors que nous continuons à investir pour assurer notre croissance future ».

Airtel Africa continue, par ailleurs, dans le domaine social d'envergure continental.

«Notre partenariat historique de 57 millions de dollars sur cinq ans avec l'UNICEF a été lancé au sein de neuf de nos treize marchés afin d'offrir un accès gratuit à des ressources éducatives, ce qui nous permettra d'atteindre un million d'enfants à travers nos programmes d'ici à 2027. L'objectif de zéro émission nette se poursuit avec la mise en oeuvre de réductions des émissions de Portée 1 et 2 et l'élaboration d'une stratégie solide pour les émissions de Portée 3, qui inclut la mobilisation des parties prenantes ».

Croissance soutenue.

Cette belle performance a de quoi rendre fier Olusegun Ogunsanya, le directeur général d'Airtel Africa.

« Je suis heureux d'annoncer une solide performance opérationnelle pour le Groupe malgré quelques turbulences liées aux taux de change sur plusieurs de nos marchés, et plus particulièrement au Nigeria » a-t-il déclaré.

Et de préciser que « la croissance soutenue des niveaux de consommation des services de téléphonie, de données et d'argent mobile témoigne de la demande inhérente à ces services essentiels sur l'ensemble de notre zone de couverture, et notre stratégie « gagnant-gagnant » en six points continue de garantir que nous saisissons cette opportunité de croissance en élargissant notre clientèle et en fournissant la plateforme permettant d'accroître la consommation sur l'ensemble du réseau. Cette forte dynamique est soutenue par la poursuite de la réduction des coûts qui a permis une nouvelle augmentation du Bénéfice Avant Intérêts, Impôts et Amortissements »