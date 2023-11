Madagascar: By-pass - Quatre morts dans un violent affrontement entre la police et des bandits

Un incident tragique s'est déroulé sur l'axe du By-pass Ambohimanambola, près de l'hôtel Le Hintsy, lors d'un affrontement entre les forces de l'ordre et un groupe de bandits mardi dernier, vers 18 heures et demi. Au cours de cet incident, quatre individus armés de fusils ont perdu la vie, abattus par les policiers. Selon les informations fournies par les autorités policières, ces bandits armés avaient préparé une attaque dans le fokontany d'Ankona, situé dans la commune d'Alasora. La police a été alertée par les résidents, ce qui a conduit les forces de l'ordre à se précipiter sur les lieux indiqués. Le commissariat d'Alasora, en collaboration avec l'unité spécialisée d'intervention (USI), est intervenu rapidement pour maîtriser la situation. Les bandits ont été rapidement localisés près de l'hôtel Le Hintsy, où un échange de tirs a éclaté. Dans cet affrontement, les bandits ont ouvert le feu en premier dès qu'ils ont aperçu les forces de police. Les policiers ont riposté, entraînant la mort de quatre bandits, tandis qu'un cinquième membre du groupe a réussi à s'échapper. Lors de la fouille des individus décédés, trois pistolets automatiques ont été découverts. Une enquête a été immédiatement ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cet affrontement, identifier les bandits impliqués et déterminer les raisons de leur attaque présumée. Les autorités locales s'engagent à assurer la sécurité de la population et à lutter contre les actes criminels dans la partie du By-pass et Ambohimanambola. La coopération entre les résidents, les forces de police et les autorités locales demeure essentielle pour garantir un environnement sûr pour tous.