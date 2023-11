Niger: Exportation du brut d'Agadem - Le pays porte sa production à 110 mille barils jour

Le Président du conseil national pour la sauvegarde de la partie (Cnsp), Chef de l'État, le Général de Brigade ABDOURAHAMANE TIANI, s’est entretenu, ce jeudi 02 Novembre 2023, avec le Ministre burkinabè de l'Energie, des mines et des carrières, M. Simon Pierre Boussim et avec la Ministre malienne en charge de l'Énergie et de l'Eau, Mme Bintou Camara.

Selon l’Agence nationale de presse (Anp) qui rapporte l’information, les deux responsables politiques burkinabè et malien sont venus au Niger pour participer au lancement de la mise en production du projet intégré de la phase 2 du bloc Agadem, présidée le 1er Novembre 2023 par le premier ministre de la transition, M. Ali Mahamane Lamine Zeine.

A l’issue de l’audience avec le Président du Cnsp, le Ministre burkinabè de l'Energie, des Mines et des Carrières, M. Simon Pierre Boussim a remercié les autorités nigériennes pour cette invitation à être témoins du lancement de la phase d’exportation de la production pétrolière du Niger.

Selon lui, le président du Cnsp les a conseillés, en tant que techniciens du domaine, « de voir comment mutualiser les efforts pour que ce bien précieux puisse bénéficier à l’ensemble des populations des trois pays ». L’objectif, a-t-il précisé, est que ces genres d’investissements profitent le mieux aux populations.

Le Niger devait désormais mettre sur le marché 90.000 barils de pétrole brut par jour, qui s’ajoutent aux quelque 20.000 barils/jour qui sont déjà produits et raffinés depuis 2011 à la SORAZ.

Rappelons que M. Ali Mahaman Lamine Zeine, a présidé, le mercredi 01 novembre 2023, la cérémonie de mise en production du projet intégré AMONT et AVAL de la phase II d’Agadem dans la Région de Diffa.

Dans son adresse à l'entame de cette cérémonie, le premier ministre Lamine Zeine a exprimé les remerciements du chef de l'État, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, qui « me charge de porter ce message d'espoir qui comporte un engagement de notre pays de s'affranchir et de lutter pour la Sauvegarde de sa dignité. Le président demande que les ressources qui seront issues de la production de la phase II soient destinées exclusivement à assurer la sécurité, le développement de notre pays. C'est la base de partage équitable pour que l'ensemble de la population nigérienne en profite. Ces ressources vont nous permettre de nous affranchir de certains types de défis que nous vivons et je peux vous en assurer que tout sera mis en œuvre pour que dans la plus grande transparence l'usage de ces ressources soit fait dans les meilleures manières possibles, » a-t-il rassuré.

« Avec la cérémonie du 1er novembre 2023, nous atteignons un autre jalon historique majeur de cette ambition. Ce seront désormais, plus de 90 000 barils par jour de pétrole brut qui seront destinés à l’exportation en plus des premières quantités alimentant la raffinerie de Zinder » a précisé le Ministre Barké avant de souligner que ''pour atteindre cette nouvelle étape, notre pays a dû réaliser l’un des plus grands investissements de son histoire avec un coût total de plus de trois mille milliards de Fcfa ».

Pour le ministre nigérien du pétrole « les recettes directes attendues de l’export vont contribuer significativement au développement économique de notre pays. Elles seront encore plus importantes en prenant en compte les effets induits sur tous les acteurs intervenant dans la phase d’exploitation notamment en termes de création d’emploi et de recettes fiscales »

Pour sa part, le Directeur général de CNPCNP, M. ZHOU ZUOKUN n'a pas caché sa satisfaction pour la mise en production du projet pipeline de la phase II du Niger qui rentre dans un moment historique du pays.

Il a également tenu à remercier l'Etat du Niger et l'ambassade de la Chine au Niger, la communauté locale qui ont amené leur soutien à ce projet. Malgré les risques élevés, les difficultés importantes, la CNPCNP a construit un grand champ pétrolifère avec une capacité de production annuelle de 4,5 millions de tonnes dans le sahara, aussi capable de l'Export du pétrole brut sur une longueur de 1982km, ce qui s'inscrit comme un miracle dans l'histoire de l'industrie pétrolière du Niger. C'est un jalon de l'amitié et de la coopération Sino-nigérienne dans le domaine du pétrole.

« Ce projet est un grand événement pour le Niger et pour la Chine », a soutenu l'ambassadeur de la République populaire de Chine, M. JIANG FENG, selon qui « cela représente non seulement un fond de la production du pétrole au Niger, mais aussi un grand changement du rôle du Niger dans la Scène économique mondiale ».