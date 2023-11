Madagascar: Mahajanga- Des travaux de réhabilitation réalisés sur la RN4

L'état de la route nationale n°4, reliant Mahajanga à la capitale malgache, évolue petit à petit.

On constate un net avancement des travaux de réhabilitation sur quelques gros points noirs, à partir de la commune rurale de Tsaramandroso RN4, du PK 422 jusqu'au PK 505, à Mangapaika, dans la commune rurale de Belobaka, du district de Mahajanga II.

Les déviations créées au croisement de Bevilany, celle d'Anjiajia au PK 437, à Tsaramandroso RN4, ainsi que celles située à 6km d'Andranomamy et à 19km d'Ambondromamy sont supprimées.

Les véhicules peuvent rouler de nouveau sur l'asphalte.

À l'issue des travaux, le grand pont en béton, suspendu à une dizaine de mètres, est presque achevé, dans cette localité.

Ce grand ouvrage permettra aux poids lourds de circuler sans plus de contrainte et de ne plus emprunter le pont Bailey situé à côté.

Un autre gros chantier est localisé à une vingtaine de kilomètres de Maevatanàna, si l'on se dirige vers Antananarivo : il est aussi en cours de finition.

C'est également une nouvelle infrastructure gigantesque.

La circulation sur la RN 4 est désormais ouverte aux véhicules et la déviation est remblayée.

Une partie de la chaussée s'est affaissée au début de l'année et a provoqué la coupure de la circulation.

%

Il en est de même à Andalamahitsy-Anjiajia où les travaux de bétonnage de la route sont achevés depuis plusieurs jours, ainsi qu'à Tsaramandroso RN4.

La voie est libre et les voitures peuvent rouler sur une chaussée en béton sur ces axes.

L'équipe de la direction régionale des Travaux publics (DRTP) de Boeny et celle de la direction d'appui aux urgences au sein du ministère ont effectué une visite de base de tous les travaux sur RN4, le 23 octobre.

Ce, afin de constater de visu l'avancement des travaux.

Ces travaux font partie du projet Fonds de contingence pour les réponses d'urgence (Contingent emergency response component ou CERC), financé par la Banque Mondiale.

Toutefois, le projet de développement durable routier (PDDR), également sous le financement de la Banque Mondiale et du ministère des Travaux publics, avance tout doucement.

Des tronçons de la RN 4 sont encore dans un état délabré et reste impraticable, notamment entre Ambalajanakomby et surtout Tsarahonenana en passant par Ambondromamy jusqu'à Amboromalandy et même à Mahajanga.

Néanmoins, des travaux et de nouveaux chantiers sont en cours depuis quelques semaines, notamment près d'Andranomandevy.

Les travaux d'entretien des points à temps tout au long de l'année sont pris en charge par le ministère de tutelle.