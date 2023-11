Madagascar: Jerry Rabibisoa - « Il faut que je bosse durement »

Le mondialiste U19 de l'année 2022 commence à trouver du rythme et s'adapte bien au style de jeu de son nouveau club BCM Gravelines-Dunkerque.

Il répond à quelques questions.

Comment l'équipe de basket BCM Gravelines-Dunkerque vous a-t-elle accueilli jusqu'à ce jour ?

C'est super. Je suis bien accueilli et mon intégration au sein de ma nouvelle équipe passe en douceur. Mes coéquipiers me conseillent à l'entrainement comme à chaque match.

J'ai intégré directement le groupe Espoirs (U21) du club nordiste et c'est à moi de montrer de quoi je suis capable car c'est l'occasion de montrer aux autres toutes mes qualités, dans le but de progresser et, à terme, d'accéder au groupe professionnel.

Depuis mon arrivée, au début du mois d'octobre, j'ai déjà joué cinq matches dont quatre sont ponctués de victoires.

Depuis votre arrivée, comment avez-vous abordé vos matches, quel a été le plus dur ?

Depuis mon arrivée, nous avons disputé cinq matches très intenses.

Je joue toujours en suivant strictement la consigne du coach et les conseils de mes coéquipiers sur le terrain.

Sur les quatre premiers matches, tout a semblé facile malgré la force de nos adversaires car nous avons gagné.

Mais dernièrement, contre Monaco, cela a été tout autre, car ils ont joué très bien.

Nous nous sommes inclinés sur le score de 72-109. Et je trouve que beaucoup de travail reste à faire.

Pouvez-vous nous rappeler les autres résultats ?

Mon premier match a été contre le CSP de Limoges et mon équipe s'est imposée par 74 à 68, le 3 octobre ; le 7 octobre, nous nous sommes impo sés sur le score de 94-72 contre Dijon ; le 14 octobre, nous avons surclassé Saint-Quentin sur le score de 92-67.

Et le 21 octobre, nous avons encore dominé le Portel, sur le score de 88-66.

Votre statistique contre Monaco ?

Monaco est une grande équipe de basketball. J'ai eu un temps de jeu de vingt et une minutes et j'ai marqué 5 points, j'ai réussi 11 rebonds et une passe.

J'ai réussi 20% de mes tirs, d'après la statistique du club et je suis en nette progression par rapport à mes expériences à Madagascar.

Quel poste occupez-vous actuellement ?

Avec ma taille, je joue en tant que pivot et cette place requiert des efforts physiques considérables.

Je suis un peu dans le dure avec mon nouveau poste de pivot 5, mais petit à petit, je commence à trouver mon rythme.

Réussir 11 rebonds contre Monaco, c'est déjà quelque chose.

Pour m'améliorer, il faut que je bosse durement, car je trouve qu'avec de la volonté et plus de concentration, ce nouveau poste me conviendra.

Comment vos coéquipiers trouvent-ils votre façon de jouer ?

Ils m'adorent et ils sont satisfaits de ce que je donne sur le terrain.

Avec les conseils du coach et après le temps d'adaptation, je suis sûr que ma contribution apportera quelque chose de positif pour toute l'équipe.

Je suis encore en apprentissage mais je suis sur la bonne voie.