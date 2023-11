Madagascar: Ambohimanambola - Une fausse alerte crée la panique

Des coups de sifflet ont été entendus, mardi soir, à Ambohitsimeloka-Ambohimahatsinjo, dans la commune d'Ambohimanambola.

Cela a provoqué une grande frayeur parmi les habitants.

Ils ont cru que des bandits étaient venus s'en prendre à eux.

Un vol à main armée a été commis, ce soir-là, vers 18h30, à Amoronakona.

Les malfaiteurs ont pris la fuite vers Ambohimanambola, après l'avoir perpétré.

La gendarmerie locale a reçu du Commandant de brigade (CB) d'Ambohimangakely, l'ordre de se tenir aux aguets.

Prêts à intercepter les fuyards, les gendarmes ont, en même temps, demandé à tous les hommes des « fokontany » environnants de les renforcer.

« Mais une personne d'Ambohitsimeloka a appelé le chef du poste, une heure plus tard. Elle a raconté qu'un braquage était en train de se commettre dans leur quartier, au moment même où elle parlait. Elle a juré que les bandits étaient en pleine action », rapporte la gendarmerie.

Sans tarder, la gendarmerie, responsable du secteur, a prévenu le CB d'Ambohimalaza et celui d'Ambohimangakely.

Ils se sont tous retrouvés sur les lieux en un rien de temps.

« En arrivant à Ambohitsimeloka, nous avons interrogé quelques personnes : où se déroule cette attaque signalée dans votre quartier ? Ils nous ont répondu : mais il n'y en a pas ! », s'étonnent les gendarmes.

Puis le chef du quartier leur a expliqué : « On m'a téléphoné pour me dire que les hommes devaient monter la garde. Puisque je n'avais pas de crédit pour les appeler, j'ai parcouru le village et les ai alertés par le sifflet. Peut-être est-ce pour cela qu'ils pensaient à une attaque. »

La foule saisie de terreur s'est finalement calmée. Le malentendu, source de trouble, a été dissipé.

Les unités d'intervention ont repris la filature, mais elles ont perdu les traces des criminels dans le noir.

Les truands ont gagné du temps et ont pu se terrer tranquillement pendant que les Forces de l'ordre et le « fokonolona » étaient préoccupés par la fausse alarme. Une collecte de renseignements territoriaux a été diligentée pour les identifier et interpeller.