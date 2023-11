Algérie: Le président de la République annonce une initiative nationale de lutte contre le cancer

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, jeudi, une initiative nationale de lutte contre le cancer, dans le cadre de son engagement à protéger et à promouvoir la santé des citoyens.

Le suivi de la concrétisation de cette initiative et l'évaluation de ses résultats seront assurés au niveau de la Présidence de la République.

Le président de la République a également souligné la nécessité d'assurer "une meilleure répartition des centres de lutte contre le cancer au niveau national, notamment en termes de radiothérapie, de maladies du sang et de pédiatrie".

A cet effet, il a décidé de "soutenir l'Initiative nationale de lutte contre le cancer par tous les moyens financiers nécessaires, en y consacrant dès à présent 70 milliards DA à partir du Fonds national de lutte contre le cancer".

Cette démarche permettra la réalisation de projets essentiels dans "les plus brefs délais" en faveur des "catégories les plus touchées" par cette maladie, a-t-il dit.

Dans ce cadre, le Président Tebboune a annoncé la "mise en place d'un vaste plan qui permettra, dans un premier temps, à plus de 2,2 millions de femmes âgées entre 40 et 45 ans de bénéficier d'un dépistage du cancer du sein", ajoutant que ces efforts se poursuivront au cours des trois prochaines années pour l'étendre aux autres tranches d'âge, d'autant que ce type de cancer est "le plus fréquent".

Cette stratégie, a-t-il expliqué, vise à en finir "définitivement" avec la pénurie et le manque de médicaments destinés à cette catégorie, ajoutant qu'un "système numérique sera mis en place pour définir les besoins en matière de médicaments et assurer une bonne distribution grâce à toutes les facilités prévues".

Le Président Tebboune a enfin souligné que le "système de lutte contre le cancer bénéficiera d'un programme national de recherche associant les ministères de l'Enseignement supérieur et de la Santé, l'Académie algérienne des sciences et des technologies (AAST) et l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS)".