Tunisie: Instance Tunisienne d'Investissement-Institut National de la Statistique - Pour un meilleur accès à l'information statistique

Un accord de coopération visant à améliorer l'utilisation de l'information statistique dans la réalisation des questionnaires relatifs au domaine de l'investissement vient d'être signé par l'Instance tunisienne d'investissement (TIA) et l'Institut national de la statistique (INS).

Cet accord, en passe de renforcer la coopération technique entre la TIA et l'INS, vise, également, à fournir une information économique précise aux investisseurs et aux structures concernés, a indiqué l'Instance dans un communiqué. Il devra, en outre, fixer les mécanismes et les moyens de coopération entre les deux institutions, en termes de données échangées, de conditions et de délais d'échange.

Il porte, également, sur l'échange d'expertises et la coordination dans la production de statistiques à intérêt commun, l'adoption de moyens électroniques dans l'échange de correspondances, de rapports et de données et prévoit l'organisation de rencontres entre les deux institutions.

La TIA représente une force de proposition pour améliorer le climat des affaires, en impliquant le secteur privé représenté au conseil stratégique. L'instance assure l'encadrement de projets d'intérêt national ainsi que celui des investisseurs tunisiens et étrangers.

L'instance compte sur ses propres moyens numériques pour simplifier les procédures et fournir l'information par le biais de la plateforme nationale d'investissement et du guide numérique de l'investisseur publié en quatre langues.