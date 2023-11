Afrique: Coopération - Kinshasa abrite le forum-exposition de sensibilisation à la Zlécaf

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a ouvert les travaux du forum-exposition de sensibilisation à la Zone de libre échange continentale africaine (Zlécaf), le mardi 31 octobre au Sultani River hôtel.

Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Sama Lukonde a souligné que la mise en oeuvre de la Zlécaf est une étape cruciale vers l'intégration économique de l'Afrique. «Comme d'aucuns le savent, le thème de l'Union africaine (UA) pour l'année 2023 est "l'Accélération de la mise en oeuvre de la Zlécaf)". À cet effet, au cours de la 36e session ordinaire de la conférence de l'UA, tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie, du 18 au 19 février 2023, les chefs d'État et de gouvernement ont souligné que la mise en oeuvre de la Zlécaf est une étape cruciale vers l'intégration économique de l'Afrique.

Ce qui implique la nécessité d'inclure les questions relatives à la mise en oeuvre de la Zlécaf dans tous les travaux aussi bien de l'UA que de ceux des États membres, dont fait partie la République démocratique du Congo. Fort de cette trajectoire clairement indiquée, à l'initiative du président de la République, chef de l'État, Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai rendu opérationnel, en date du 28 septembre 2023, le Comité national de mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo, CN-Zlécaf en sigle, au cours de la 1re réunion de sa coordination que j'ai personnellement présidée », a déclaré le chef du gouvernement.

Le CN-Zlécaf, comité institué par l'Ordonnance présidentielle numéro 21/060 du 28 juillet 2021, a pour mission d'assurer la coordination stratégique et le suivi-évaluation de la mise en oeuvre de la Zlécaf en République démocratique du Congo (RDC). « Aussi avais-je requis du ministre du Commerce extérieur l'élaboration d'une matrice d'actions à réaliser à court terme pour faire participer opportunément la RDC au marché de la Zlécaf », a fait savoir le chef du gouvernement. En sa qualité de président du CN-Zlécaf, le Premier ministre Sama Lukonde a révélé que le gouvernement, prenant la mesure de la situation, se plie continuellement à l'exigence d'associer autant que possible toutes les parties prenantes concernées dans la mise en oeuvre de la Zlécaf.

«Je me réjouis de vous voir, ce jour, répondre au rendez-vous de ce présent forum-exposition qui figure parmi les actions à court terme prévues dans la matrice requise par mon autorité. Je tiens ici à féliciter particulièrement le ministre du Commerce extérieur au vu de la diligence avec laquelle il implémente cette matrice d'activités. On ne le dira jamais assez, tirer profit de la Zlécaf renvoie à une dynamique inclusive des acteurs de tous les horizons de la société, opérateurs économiques, femmes, jeunes, universités, société civile, et bien d'autres parties prenantes de la vie nationale.

Le gouvernement de la République, prenant la mesure de la situation, se plie continuellement à l'exigence, comme vous pouvez vous en rendre compte, une fois de plus, à travers les présentes assises, d'associer autant que possible toutes les parties prenantes concernées dans la mise en oeuvre de la Zlécaf, en l'occurrence le secteur public, le secteur privé, la société civile, le monde scientifique et les partenaires au développement », a-t-il fait remarquer.

Pour le Premier ministre, la présence de tous en ces lieux matérialise ainsi l'engagement commun du secteur public, secteur privé, société civile, à mutualiser les efforts pour tirer partie du marché de la Zlécaf estimé à 1,3 milliard de consommateurs. Une réelle opportunité, particulièrement pour les opérateurs économiques, qui ne se limiteront plus au seul marché local, mais déploieront leurs affaires dans ce vaste marché préférentiel à l'échelle continentale.

De son côté, le ministre du Commerce extérieur a fait savoir que l'objectif de ce forum est de sensibiliser les parties prenantes congolaises du secteur public, du secteur privé et la société civile aux opportunités offertes par la Zlécaf, des défis à relever pour sa mise en oeuvre afin de les transformer en sources additionnelles. Il faut noter que c'est par la visite de tous les stands que le Premier ministre a quitté le lieu de l'activité.