Sénégal: Macky Sall magnifie le renforcement du capital humain et matériel de la Gendarmerie nationale

Dakar — Le chef de l'Etat Macky Sall a magnifié, jeudi, à Dakar, le renforcement du capital humain et matériel de la Gendarmerie nationale, dont l'effectif, dit-il, a triplé en l'espace de douze ans.

"La Gendarmerie nationale a vu son effectif tripler en 12 ans, ce qui lui permet d'opérer un maillage complet du territoire national", a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'inauguration du siège de l'état-major, à la caserne Samba Diéry Diallo, sise à Colobane.

Macky Sall a salué la « modernisation » et le « niveau d'équipement » matériel de la Gendarmerie nationale. "La Gendarmerie territoriale dispose désormais de 9 légions, 6 sections de recherche, 25 compagnies et 195 brigades », a-t-il renseigné.

Pour la Gendarmerie mobile, le président de la République soutient qu'elle compte 60 escadrons de manoeuvre pleinement opérationnels, soit 18 escadrons répartis en groupements mobiles et en groupements blindés au sein de la légion de gendarmerie d'interventions et 42 escadrons de surveillance répartis sur l'entendue du territoire national.

S'agissant du centre de renseignement et d'intervention de la Gendarmerie, le chef de l'Etat souligne qu'il dispose d'une infrastructure moderne équipée de matériels de dernière génération et bénéficie du soutien opérationnel de l'escadrille de drones et de la légion d'appui de la Gendarmerie de l'air et des transports aériens.

Macky Sall a loué également la pertinence du musée de la Gendarmerie en cours de réalisation dans l'enceinte du quartier Samba Diéry Diallo. "La Gendarmerie nationale, c'est aussi un patrimoine et une histoire mais aussi de vieilles traditions qui méritent d'être conservées, enseignées et léguées à la postérité", a-t-il souligné.

"C'est une belle initiative que je salue et soutiens. Conformément au concept Armée-Nation, ce musée, une fois achevé, devra [être] à la fois la mémoire de la Gendarmerie et un pôle d'attraction ouvert à la population, aux jeunes, élèves et étudiants en particulier, afin de contribuer à l'éducation au civisme et à la citoyenneté, voire susciter des vocations", a-t-il dit.