Sénégal: Ziguinchor - Un atelier de plaidoyer pour le genre dans la production des professionnels des médias

Ziguinchor — Un atelier de deux jours, axé sur le plaidoyer pour le genre dans la production des professionnels des médias, s'est ouvert, jeudi, à l'intention des journalistes, communicateurs sociaux et acteurs des médias non- traditionnels de Ziguinchor (sud), a constaté l'APS.

Cette rencontre, organisée avec le soutien de la fondation Hewlett, a pour objectif d'exposer la situation du genre dans les médias et de partager des expériences et des approches innovantes pour promouvoir l'égalité de genre dans les médias.

« C'est un atelier d'échange, de partage et de proposition de mesures correctives pour l'intégration du genre dans les médias, en vue de promouvoir des productions médiatiques en faveur de l'intégration du genre dans les médias », a expliqué Papa Adama Touré, chargé de projet au Réseau interafricain pour les femmes, les médias, le genre et le développement (FAMEDEV).

L'expert et formateur en médias et communication, Gabriel Baglo, signale qu' »en 2020, un rapport a montré que la représentativité et la représentation des femmes sénégalaises dans les médias étaient de 13% contre 22% en 2015".

« Le Réseau inter africain des femmes, médias et développement (FAMEDEV), a entrepris en 2021 une étude qui a révélé l'existence de disparité et écarts importants dans la représentation dans les médias, notamment dans les instances de prise de décision, l'accès et le maintien aux postes de responsabilité, la participation effective dans les contenus », a déploré Papa Adama Touré.