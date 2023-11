Ile Maurice: Me Rama Valayden conteste l'absence d'un haut cadre de la prison

L'avocat a sollicité le Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Rashid Ahmine, lui demandant de mener une enquête approfondie dans le sillage du décès de Caël Permes, dans des circonstances douteuses alors qu'il était détenu à La Bastille. Dans une lettre adressée au DPP, mardi, Me Rama Valayden confie que, selon ses informations, l'un des Senior Prison Officers qui serait impliqué dans cette affaire et aurait dû témoigner lors de l'audience dans l'enquête sur ladite mort, a quitté le pays pour s'installer au Canada.

«Cet officier a été pointé du doigt lors de l'enquête et sans son témoignage en cour, la justice ne sera pas faite correctement. Idem pour l'ancien commissaire des prisons, qui selon mes renseignements, ne pourra se rendre en cour à cause de problèmes de santé. J'aurai aimé savoir pourquoi aucune objection n'a été émise contre le départ du pays du Senior Prison Officer et je vous demande humblement de vous renseigner davantage afin que la vérité ne soit pas tournée en dérision», écrit Me Valayden dans sa lettre.

Cinq gardes-chiourmes de la prison centrale sont convoqués à la Major Crime Investigation Team des Casernes centrales aujourd'hui. Quatre d'entre eux ont été arrêtés sous une accusation provisoire de meurtre, après que le corps du détenu, âgé alors de 29 ans, avait été retrouvé dans la Special Protection Cell No. 1 à la prison de haute sécurité de La Bastille à Phoenix, le mardi 5 mai 2020. Cela, environ quatre heures après son arrivée dans ces lieux où il avait été transféré de la prison de Beau-Bassin.

Le rapport d'autopsie était accablant. Les Dr Sudesh Kumar Gungadin et Prem Chamane, chef du service médico-légal et Principal Police Medical Officer respectivement, avaient attribué le décès de Caël Permes à un choc hémorragique dû à des blessures multiples. La victime portait des ecchymoses au dos, au postérieur et au coude gauche. Elle avait aussi le poignet droit disloqué.