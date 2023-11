Maroc: Le programme d'aide sociale directe, un mécanisme institutionnel innovant de soutien du pouvoir d'achat des familles en situation de précarité (Akhannouch)

Rabat — Le programme d'aide sociale directe, initié par SM le Roi Mohammed VI, est un mécanisme institutionnel innovant de soutien du pouvoir d'achat des familles en situation de précarité, a affirmé le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

"Ce chantier est un mécanisme institutionnel innovant pour soutenir le pouvoir d'achat des familles, renforcer le taux de scolarité et l'assistance sociale au profit des familles, des personnes âgées et en situation de handicap", a indiqué M. Akhannouch lors de la réunion, jeudi, du Conseil du gouvernement.

M. Akhannouch a ajouté que ce programme basé sur le ciblage efficient et efficace des familles en situation de précarité, adossé au Registre social unifié (RSU), "aura plusieurs retombées positives dont l'amélioration des indicateurs de développement social et humain, la réduction des taux de pauvreté et de précarité, la contribution à la consécration de la solidarité entre les générations et l'allègement des charges financières qui grèvent les familles ayant à charge des personnes âgées".

Pour réussir la mise en oeuvre de cet important chantier, M. Achannouch a noté que le Conseil du gouvernement a examiné aujourd'hui, dans le cadre des mesures juridiques et organisationnelles, deux projets de loi relatifs au système d'aide sociale directe et la création de l'agence nationale de soutien social.

Il a souligné à ce propos que le gouvernement a interagit avec sérieux et un grand sens de responsabilité avec le chantier Royal de la protection sociale en lui accordant, depuis son installation, une grande importance et en veillant à sa mise en oeuvre conformément à l'agenda Royal, notant que l'Exécutif a réussi à la fin de 2022 à généraliser la couverture médicale.

%

Poursuivant sur cette même dynamique, et en application des Hautes Instructions royales, cette année verra le lancement du programme d'aide sociale directe qui permettra de mettre en place un bouclier social au profit des catégories cibles, a-t-il ajouté, relevant que la valeur de l'aide sociale directe ne sera pas inférieure à 500 dirhams pour chaque famille ciblée, quelle qu'en soit la composition.

M. Akhannouch a appelé à cette occasion les membres du gouvernement et les services qui relèvent de leurs départements, à oeuvrer avec efficacité pour faire aboutir ce chantier national inédit et assurer sa mise en oeuvre tout en veillant à ce que les familles ciblées en bénéficient à partir de la fin de l'année en cours, et ce, en application des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.

Au début des travaux de ce Conseil du gouvernement, M. Akhannouch a rappelé le lancement, hier mercredi, en application des Hautes Directives Royales, de l'opération de distribution de la deuxième tranche (2.500) des aides financières destinées aux familles touchées suite au séisme d'Al Haouz, sachant que la première tranche (20.000 dirhams) de l'aide destinée à la reconstruction des logements totalement ou partiellement effondrés, sera mise à la disposition des bénéficiaires mardi prochain, en vue d'accompagner l'avancement des travaux de construction.

M. Akhannouch n'a pas manqué aussi de saluer les efforts colossaux déployés par les différents départements ministériels concernés dans le cadre de l'opération de reconstruction des provinces affectés par le séisme, soulignant que le gouvernement s'emploie avec sérieux et efficacité à mettre en oeuvre les différents axes du programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones touchées par le séisme d'Al Haouz, en exécution des Hautes Orientations Royales.