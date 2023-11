Maroc: Aide sociale directe - Le Maroc consacre sa place parmi les pays les plus avancés en matière d'action sociale (Centre d'études)

Madrid — Avec le lancement du programme d'aide sociale directe, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc consacre sa place parmi les pays les plus avancés en matière d'action sociale et de solidarité, a souligné le Centre des études hispano-marocaines, basé à Saragosse.

"La mise en oeuvre de ce projet ambitieux et son allocation budgétaire témoignent, une fois de plus, du grand intérêt qu'accorde SM le Roi Mohammed VI au bien-être des citoyens et placent le Maroc parmi les pays les plus avancés en matière d'action sociale et de solidarité", a indiqué le président du Centre, Miguel Angel Puyol Garcia, dans une déclaration à la MAP.

"Le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi, a mis en place un programme solide et réaliste qui améliorera la qualité de vie des Marocains les plus défavorisés dans tous les domaines", a souligné M. Puyol Garcia, également juriste et expert dans les affaires du Maghreb.

Depuis l'accession du Souverain au Trône, le chantier social a constitué une "priorité absolue" au Maroc, un pays qui "se développe à pas de géant" et qui constitue "un exemple à suivre pour l'ensemble des pays de la région", a fait valoir le président du Centre des études hispano-marocaines.

A travers ce projet "ambitieux", le Maroc consacre, une fois de plus, les valeurs de la solidarité et du partage, a-t-il conclu.