Maroc: La dynamique sociale au Maroc sera renforcée par le Programme d'aide directe (média espagnol)

Madrid — La dynamique sociale que connaît le Maroc, en phase avec le nouveau modèle de développement, sera renforcée par le lancement du nouveau programme d'aide sociale directe, souligne, jeudi, le magazine espagnol "Atalayar".

Après le lancement du chantier de généralisation de l'assurance maladie obligatoire (AMO) fin 2022, le programme d'aide sociale directe annoncé par SM le Roi Mohammed VI dans Son dernier discours au Parlement, est la deuxième phase de la concrétisation de la vision royale de l'Etat social, à travers la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la réalisation de la justice sociale, notamment dans sa portée territoriale, explique le média espagnol.

Ce programme, qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la généralisation de la protection sociale, consiste en l'opérationnalisation progressive d'une aide sociale directe aux populations les plus vulnérables à partir de la fin de l'année en cours, écrit le support médiatique, en expliquant en détail les différentes catégories sociales bénéficiaires.

"Le programme d'aide sociale vise à améliorer le niveau de vie des familles démunies et vulnérables, lutter contre la pauvreté et la précarité, améliorer les indicateurs de développement social et humain et réaliser la justice socio-spatiale en élargissant la portée de l'aide de manière à inclure de larges catégories de citoyens", fait savoir "Atalayar" dans un article sous le titre "Le Maroc lance un programme d'aide sociale directe pour les populations les plus démunies".

Conçu sur le principe de l'équité et l'inclusion, le programme constitue un élément important du chantier royal de consolidation de l'Etat social, poursuit-il, notant que ce programme permettra à 60% des familles non couvertes par les régimes de sécurité sociale de bénéficier d'un soutien financier mensuel.

Il vient s'ajouter au plan de réhabilitation du système national de santé et au chantier de réforme du système d'éducation et de formation, afin de consolider les fondements de l'Etat social, relève la publication.

Doté d'un budget global de près de 2,5 milliards d'euros en 2024, qui passe à 2,9 milliards d'euros par an en 2026, et d'un calendrier basé sur une gouvernance optimale et un suivi rigoureux et permanent, ce programme "apportera un changement révolutionnaire dans le domaine de l'action sociale au Maroc", rappelle le magazine.

Parallèlement à ce programme, le pays met en oeuvre d'autres réformes sociales majeures pour renforcer la culture de solidarité, qui a toujours fait partie des traditions fondamentales des Marocains, conclut le média espagnol.