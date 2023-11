Congo-Brazzaville: Coopération - L'ONU place son 78e anniversaire sous le signe de la solidarité

Les Nations unies ont célébré le 31 octobre leur 78e anniversaire sur le thème « Reconstruire la confiance et raviver la solidarité : accélérer l'action sur la mise en œuvre de l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable à travers la paix, la prospérité, le progrès et la durabilité pour tous ».

La thématique qui a été en débat est inspirée par les conflits armés et autres catastrophes qui déchirent le monde actuellement et dont l'intervention de tous est sollicitée pour les éradiquer. Ainsi, dans son discours prononcé en cette occurrence, le ministre de la Coopération internationale et du Partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso, a déclaré que « la crise russo-ukrainienne et la guerre entre l'Israël et le Hamas semblent venues donner une autre saveur à l'ONU qui connait depuis quelques années les pires moments de son histoire avec des divisions claires ».

Ces clivages, a-t-il poursuivi, dont la nature des appartenances reste floue laissent transparaitre un bicéphalisme au sein même de notre organisation avec le risque de ramener les blocs par centre d'intérêts. « Cette année, la célébration de la Journée des Nations unies se tient dans un contexte marqué par les crises à rebondissement qui secouent notre monde, à des déchirements fractionnels mettant en péril ce multilatéralisme au point où l'on est en droit de nous interroger sur les chances de survie de notre chère organisation qui a su s'imposer à l'échelle mondiale depuis sa création en 1945 », a-t-il renchéri.

Par ailleurs, le ministre Denis Christel Sassou N'Guesso a indiqué que « le Congo reste déterminé à oeuvrer pour la paix et la sécurité internationales conformément aux principes de la Charte des Nations unies et du droit international. En cette journée commémorative, le gouvernement voudrait saluer l'immense travail accompli par cette organisation qui a surmonté toutes sortes de clivages en mobilisant la communauté internationale contre les injustices et les inégalités ».

De son côté, le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, Chris Mburu, qui a délivré le message du secrétaire général à cette occasion, a relevé qu'en « cette journée des Nations unies, nous sommes confrontés à une mosaïque de défis au niveau mondial, à des bouleversements social et culturel qui interrogent nos valeurs fondamentales, aux crises alimentaires qui sévissent dans diverses régions, sans oublier les montées de tensions géopolitiques, les crises humanitaires engendrées par des conflits et des bouleversements économiques qui accentuent les inégalités ».

Face à cette complexité croissante des défis globaux, a-t-il conclu, l'intervention et la coopération multilatérale deviennent plus cruciales que jamais.