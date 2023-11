Afrique: Météo - Temps globalement sec hormis dans le Nord jusqu'au week-end

La pluie ne s'abattra pas en abondance sur la capitale d'ici dimanche, si l'on en juge par les prévisions annoncées par Météo Madagascar.

En effet, les prévisions indiquent une concentration de la pluie sur la zone Nord du pays ce jour, demain 4 novembre et dimanche 5 novembre 2023.

Pour les zones centrales, l'on aura plutôt droit à un temps relativement sec et des journées beaucoup partiellement nuageuses.

Côté températures, le mercure sera dans la constance par rapport à la semaine passée, et les températures maximales, bien moins élevées qu'il y a quelques semaines.

Ce jour, les minimales et maximales seront respectivement de 17°C et 27°C à Analamanga, et de 13°C et 31°C dans le Vakinankaratra, soit un écart de températures de 18°C en une journée dans cette région.

On notera les 37°C de Maevatanana, température maximale la plus élevée de l'île, ce jour et il en sera de même dimanche, observé toujours à Maevatanana mais également du côté de Toliara. *