Afrique: Tour du Faso 2023/7e étape - Le Marocain Adi El-Arbaoui triomphe à Boromo

La 7e étape du tour du Faso 2023, entre Koudougou et Boromo, a été remportée par le marocain Adi El-Arbaoui hier 2 novembre 2023. Il a parcouru les 122km8 en 2h52mn55s avec une vitesse moyenne de 42,610 km/h. Paul Daumont arrivé 6e de l'étape conserve les tuniques jaune et vert mais perd celui des sprints intermédiaires au profil du Camerounais, Rodrigue Nounawé Kueré.

Après Ed-Doghmy Achraf à Koupèla lors de la 4e étape, le Maroc signe sa 2e victoire d'étape à Boromo. Hier 2 novembre 2023, Adi-El Arbaoui a remporté la 7e étape du 34e tour cycliste international du Faso courue entre Koudougou-Boromo. Le marocain a parcouru les 122km8 en 2h52mn55s avec une vitesse moyenne de 42,610 km/h. Pour cette étape, 64 coureurs étaient sur la ligne de départ à Koudougou. Après quelques kilomètres d'observation, les Marocains Essabahy Ibrahim et Sabbahi El Houcaine se détachent du lot au km 8. Ils seront rejoints par la suite par un trio de coureurs avec à leur tête, le camerounais Abossolo Kamzong. Ces fuyards ne résisteront que quelques kilomètres et sont rattrapés par le peloton.

Au km18, une autre échappée se forme avec l'ivoirien Issiaka Cissé, les burkinabè Issouf Ilboudo et Boureima Nana tous de l'équipe régionale du Centre, le marocain Sabbahi El Houcaine et du camerounais, Voukeng Kemtsop Ismael. Ces 5 fuyards mènent la course et mettent un écart de 20s voire 45s jusqu'au premier point chaud à Sabou au km 31m3 enlevé par le burkinabè Boureima Nana. Il est suivi de son compatriote de l'équipe régionale du Centre, Issouf Ilboudo et du camerounais Voukeng Kemtsop Ismael. Après une chute au km 41 dans le peloton, le groupe de tête profite creuser l'écart qui atteint les 55s. Après Sabou, le groupe est également au rendez-vous au sprint international au km 69km2 à Tita. Boureima Nana est encore le premier sur la ligne d'arrivée. Il devance l'ivoirien Issiaka Cissé et son coéquipier Issouf Soulama. Après quelques km, le groupe est rattrapé par le peloton au km 80.

Mais cette jonction sera de courte durée. Après 5 km de course, 6 coureurs décident de se détacher du lot. Avec à leur tête, Smet Guy, ils réussissent à mettre un écart de 25s jusqu'au point chaud à Laba, au km 90km4, remporté par Rodrigue Nounawé Kueré. Le camerounais est suivi respectivement des burkinabè Mohamadi Ilboudo et Wahabou Bouda. A l'entrée de Boromo, l'échappée est rattrapée par le groupe maillot jaune pour une arrivée groupée remportée au sprint par le marocain Adi El-Arbaoui devant les Belges Van De Mieroop et Wouters Rutger. Arrivés 6e et son poursuivant au classement général 3e, Paul Daumont perd 4 s mais conserve sa tunique jaune. Désormais, 22 s séparent le burkinabè de son dauphin Wooters Rutger. En plus du maillot jaune, Paul Daumont conserve le vert par points mais perd celui des points chauds au profil du camerounais, Rodrigue Nounawé Kueré. La 8e étape se dispute ce matin dans un critérium de 120 km sur le boulevard de la révolution à Bobo-Dioulasso.