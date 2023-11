Maroc: Réunion ce samedi du Conseil de coordination du secteur estudiantin ittihadi - La J-USFP appelle à mettre un terme à la déperdition scolaire

Coïncidant avec la rentrée politique et parlementaire et après la tenue par le Bureau national de la J-USFP d'une réunion ordinaire, mercredi 28 octobre 2023 au siège central de l'Union socialiste des forces populaires, sous la présidence du Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, qui a présenté dans son allocution d'ouverture une rétrospective des développements nationaux et internationaux actuels et a loué la réussite de la quatrième rencontre du secteur estudiantin à l'horizon du parachèvement de l'édifice organisationnel, de même qu'il a mis l'accent sur l'impératif de se déployer à l'intérieur du tissu associatif marocain et de promouvoir d'autres espaces civils, cette instance de la chabiba ittihadia et du secteur des étudiants usfpéistes a annoncé dans un communiqué rendu public que le Conseil de coordination nationale tiendra une réunion, samedi 4 novembre 2023, au siège central du parti à Rabat.

Là-dessus, à l'occasion de « la journée de la fidélité », le Bureau national de la J-USFP a appelé l'ensemble des militantes et militants à entreprendre la commémoration du 58ème anniversaire de l'enlèvement et l'assassinat du martyr Mehdi Benbarka avec l'engagement au déploiement sérieux et responsable pour la promotion de la situation de la jeunesse marociane.

D'autre part, la Chabiba ittihadia a lancé un appel à l'adresse du gouvernement à une intervention urgente et efficiente en présentant les solutions opportunes et réalistes aux problèmes qui entravent leur mission éducative à même de mettre un terme à la déperdition scolaire qui a enregistré un taux record ayant dépassé 7 millions et 7 cents heures de temps d'enseignement normalement dédié aux élèves relevant de plus de 12 mille écoles publiques au Maroc...

%

Par ailleurs, l'intervention du secrétaire général de la Chabiba ittihadia, Fadi Ouakili Aâssaoui, s'est focalisée sur le bilan de l'action de l'étape en présentant des observations assorties de recommandations visant la consolidation de l'action de l'Organisation de la jeunesse de l'USFP de manière à assurer la présence effective au centre de toutes les questions la concernant, dont particulièrement celles de l'enseignement et l'emploi.

Fadi Ouakili a également mis en avant la pertinence des formations internes et les moyens de les mettre en oeuvre tout en poursuivant la dynamique organisationnelle lancée par le Bureau national (...).

Et de réitérer le soutien indéfectible de la structure juvénile ittihadie et sa solidarité à l'égard de la cause palestinienne, fustigeant l'extermination collective du peuple palestinien, perpétrée par l'occupation israélienne et mettant l'accent sur l'impératif de recherche d'une solution politique à la question palestinienne, notamment le droit du peuple palestinien à l'édification de son Etat indépendant avec sa capitale Al Qods Acharif.