Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 Novembre 2023

Congo Brazzaville : Littérature- Décès d’Henri Lopes, écrivain et ancien premier ministre du Congo

L’ancien ambassadeur plénipotentiaire du Congo en France, auteur reconnu, est mort le 2 novembre 2023 à Suresnes (France). Resteront, sans doute, les titres ciselés de ses livres : Le pleurer-rire (1982), Ma grand-mère bantoue et mes ancêtres gaulois (2003), Le lys et le flamboyant (1997), Une enfant de Poto-Poto (2012), Le chercheur d’Afriques (1990), Il est déjà demain (2018) ou encore Sur l’autre rive (1992). Sur l’autre rive, Marie-Joseph-Henri Lopes, plus connu sous son nom de plume Henri Lopes, y repose désormais. Celui que l’on appelait toujours l’ambassadeur Henri Lopes est décédé à Suresnes, en France, ce 2 novembre 2023. Il était né à Léopoldville en 1937, avait étudié entre Brazzaville (Congo) et Bangui (Centrafrique) avant de poursuivre des études supérieures à Nantes et Paris (France). (Source : Jeuneafrique.com)

Mali : Conflit FAMa/ Groupes rebelles islamiques - HRW signale de nombreuses victimes civiles

Human Rights Watch (HRW) a publié une déclaration le jeudi 02 novembre, signalant de nombreuses victimes civiles dans le conflit au Mali. Selon les chiffres de l’organisation, 160 civils ont été tués par les combattants islamistes et 40 autres tués par les forces armées maliennes. De plus, l’organisation a noté une augmentation de 38 % de la violence contre les civils au Mali entre janvier et août 2023 par rapport à 2022.HRW a également évoqué son inquiétude concernant le retrait de la mission de maintien de la paix de l'Onu, à la demande des autorités maliennes, qui suscite des préoccupations quant à la protection des civils et au suivi des abus commis par toutes les parties impliquées.(Source : abamako.com)

Guinée Equatoriale : Rencontre au sommet- Teodoro Obiang à Moscou

Comme indiqué par le site officiel du Kremlin le mardi 2 novembre 2023, l’objet de cette visite vise à examiner l’état actuel de la coopération bilatérale entre les deux pays, mais également de renforcer les liens entre la Russie et les pays d’Afrique centrale, en préparation de la future présidence de la Guinée équatoriale au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (Ceeac).Notons que les pourparlers ont débuté par une réunion en tête-à-tête entre Teodoro Obiang et le Président russe, Vladimir Poutine. Par la suite, les discussions se sont élargies à un format impliquant les délégations de chaque nation, ouvrant la voie à des dialogues internationaux plus larges. (Source : alibreville.com)

Rca : Coopération avec la Bad- Le représentant pays de la Bad reçu en audience à la primature

La République centrafricaine a de bonnes relations de coopération avec ses partenaires techniques et financiers, comme la Bad. En témoigne l'entretien que le Premier Ministre a eu ce 2 Novembre 2023 avec le Représentant résident de la banque africaine de développement Bad. Le premier ministre, chef du gouvernement monsieur Félix Moloua s'est entretenu avec M. Mamady Souare, représentant pays de la Banque africaine de développement Bad. Les deux personnalités ont échangé sur les bonnes relations de coopération qui existent entre l'institution financière africaine et la République centrafricaine. Cette coopération a permis à la Rca de bénéficier des financements de certains projets structurants nécessaires pour le relèvement du pays après la profonde crise militaro-politique de 2013. Cette banque du financement du développement de l'Afrique a entre autres accepté de financer le projet multimodal du Corridor 13 qui va permettre le désenclavement de la Rca en reliant le pays au port de Pointe-Noire au Congo Brazzaville et en construisant une autoroute et de nombreux autres ouvrages en faveur de la population. (Source :abangui.com)

Togo : 22ème Forum de l’Ocde – Le chef de l’Etat appelle à une mobilisation des investissements privés

Le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé a pris part ce mardi 31 octobre à Paris (France), à la 22ème édition du Forum économique international sur l’Afrique.L’événement, organisé par le Centre de développement de l’Organisation de coopération et de développement économique (Ocde) et la Commission de l’union africaine (Ua), était placé sous le thème « Investir en Afrique pour une croissance inclusive et un développement durable ».Seul chef d’Etat invité à cette rencontre, le n°1 togolais est intervenu à la tribune, devant un parterre de décideurs du secteur public et des représentants du monde des affaires. (Source : alome.com)

Gabon : Diplomatie- Une rencontre entre Brice Oligui Nguema et Alassane Ouattara bientôt

Le président de la Transition gabonaise, Brice Oligui Nguema, dans le cours de sa tournée dans la sous-région, devrait rencontrer avant la fin de l’année 2023, son homologue le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara dans le cadre de la visite de travail, a-t-on appris de Gabon Review ce jeudi 02 novembre 2023.Cette rencontre entre les deux chefs d’Etat consistera à réchauffer les relations autrefois existantes entre Libreville et Abidjan afin d’aboutir sur de nouveau la confiance et coopération solide. La date de cette imminente rencontre n’est pas connue mais des sources comme Africa Intelligent, souligne qu’elle aurait été ratifiée par le président Ouattara. Invités au prochain sommet le 10 novembre 2023 à Riyad, les deux chefs d’Etats auront la possibilité de se rencontrer et d’échanger avant leur tête à tête.( Source :alibreville.com)

Bénin: Mosquée centrale de Cadjèhoun- Patrice Talon désamorce une « bombe »

Le président Patrice Talon a échangé avec les protagonistes qui s’affrontent depuis quelques jours à la mosquée de Cadjèhoun. Il a mis fin à la guéguerre entre les différents acteurs pour éviter une situation dramatique dans ce lieu de culte. Fin de la crise qui secouait la Mosquée centrale de Cadjèhoun. Provisoirement fermée et mise sous surveillance policière, la mosquée sera réouverte le 10 novembre prochain. Selon le quotidien Le Matinal, le Chef de l’État a pu concilier les positions des deux camps. Ainsi, l’imam et le Comité de gestion de la mosquée fument désormais le calumet de la paix. (Source : alome.com)

Niger : 44e édition de lutte traditionnelle- Le ministre procède à l’installation du comité National d’organisation

Le ministre de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture, le Colonel major Abdourahamane Amadou a procédé, ce mercredi 1er Novembre 2023, à l’installation officielle du comité National d’organisation de la 44e édition du sabre National de lutte traditionnelle qui se tiendra du 22 au 31 décembre 2023 à Agadez sous le thème « Sauvegarde de la Patrie ».Avec l’installation de ce comité à moins de deux mois de la tenue de cette édition 2023 de la lutte traditionnelle, sport roi au Niger, les différents acteurs de toute la chaîne sont ainsi renvoyés à leurs missions, chacun dans sa sphère de compétence en faisant de ‘’cet événement le sien’’, a déclaré le responsable gouvernemental en charge du sport à cette cérémonie d’installation. (Source : Anp)

Guinée : Massacre du 28 septembre 2009- Plusieurs militaires inculpés et renvoyés à la barre

Le dossier du massacre du 28 septembre 2009 vient de connaitre un nouveau développement. La justice guinéenne vient de procéder à de nouvelles inculpations.Ces militaires (inculpés) avaient été dénoncés par le commandant Toumba Diakité, un des suspects clefs des atrocités de 2009.En effet lors de sa comparution, l’ex aide de camp du capitaine Dadis Camara avait nommément cité le Joseph Makambo Loua, Bienvenu Lamah, Théodore, Gono Sangaré comme étant ceux qui avaient conduit l’opération de recrutement de Kaléah. (Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Coopération- Rome promet être l’avocat de Ouagadougou dans son combat

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Olivia Rouamba, a été reçue en audience, le 31 0cobre 2023, par le Vice-ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne, Edmondo Cirielli. Les échanges ont surtout porté sur la situation socio-politique du Burkina Faso et la coopération entre les deux pays. A cette rencontre avec les autorités italiennes, la Cheffe de la diplomatie burkinabè a d’abord exprimé la gratitude du Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim TRAORE au Président Sergio Matarella et au Premier ministre Giorgia Meloni pour leur soutien au pays des Hommes intègres dans la lutte contre le terrorisme. (Source : aouaga.com)

Côte d’Ivoire : Quatrième pont- Beugré Mambé exige l’ouverture avant la fin de l’année

Le premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a exigé, le jeudi 2 novembre 2023, à l’entreprise en charge de la construction du 4e pont, l’accélération des travaux, afin que l’ouvrage puisse s’ouvrir à la circulation, dans les prochains jours, en attendant son inauguration. C’était au cours d’une visite de chantier qu’il a effectuée sur le chantier, en vue de se faire une idée de l’état d’avancement des travaux. « Environ 112 000 véhiculent circulent chaque jour sur le tronçon Yopougon-Adjamé. C’est l’un des trafics les plus lourds à Abidjan. L’ouverture de cet ouvrage permettra de réduire les engorgements entre ces deux communes », a-t-il soutenu. (Source : fratmat.info)

Sénégal : Sécurité- Dakar vise un effectif de 35 000 gendarmes d’ici à 2025

A l’occasion de la cérémonie d’inauguration de l’état-major du Haut-Commandement de la Gendarmerie nationale et Direction de la justice militaire, le président de la république, Macky Sall a exposé les nombreux investissements consentis depuis son accession à la tête du pays pour renforcer les forces de défense et de sécurité.« Parallèlement, la Gendarmerie a vu ses effectifs tripler en douze ans ; ce qui lui permet aujourd’hui d’opérer un maillage complet du territoire national. Ainsi, la Gendarmerie territoriale dispose désormais de neuf légions, six sections de recherches, vingt-cinq compagnies et cent-quatre-vingt-quinze brigades. « Dans le même esprit, je soutiens la vision du renforcement des effectifs de la Gendarmerie pour atteindre trente-cinq mille (35.000) hommes et femmes à l’horizon 2025. C’est la demande sécuritaire même qui nous l’impose ; et nous ne devons pas nous méprendre. Les périls vont s’accroitre et se complexifier, exigeant en conséquence une mise à jour continue des effectifs, équipements et méthodes opérationnelles » conclut-il dans des propos rapportés par Actusen. (Source : adakar.com)