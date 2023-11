Angola: L'exécutif débourse 90 millions de dollars pour la construction du terminal de Nóqui

Luanda — L'Exécutif investira 90 millions de dollars dans la construction du terminal fluvial de Nóqui, dans la province de Zaïre, dans le cadre du Plan de développement du secteur des transports.

Conformément à l'Arrêté présidentiel n° 262/23 du 26 octobre, cité sur le portail du Gouvernement, le ministère des Finances est chargé d'inscrire ce projet au Programme d'investissement public (PIP) du Budget général de l'État 2023 et à assurer les ressources financières nécessaires à sa mise en oeuvre.

Le Plan des Transports définit comme priorités la mise en oeuvre de programmes d'expansion des transports publics et le développement et l'amélioration des infrastructures, permettant une augmentation du nombre de passagers et de marchandises transportés par route, rail, mer et air, afin que la circulation des personnes et des marchandises ne constitue pas une barrière au progrès économique et social.

Nóqui est l'une des municipalités de la province du Zaïre avec une extension territoriale de 5 572 kilomètres carrés et bordée, à l'ouest, par la ville de Matadi (République démocratique du Congo).

Actuellement, à Luanda, il existe des terminaux au port de Luanda, à Capossoka, au Musée de l'Esclavage et à Mussulo, tandis que Soyo (Zaïre) et Cabinda disposent chacun d'un terminal pour les marchandises et les passagers.

Le secteur des transports a quatre catamarans de différentes capacités, à savoir le « Cacuaco » et le « Luanda », tous deux dotés de 242 sièges en classe économique et 72 en classe affaires (314 sièges au total), ainsi que le « Panguila » et le « Macoco », tous deux avec 136 passagers en classe économique uniquement.

Sécil Marítima exploite la route Luanda/Cabinda/Soyo-Zaïre/Luanda et vice-versa.