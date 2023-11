Angola: Le pays préoccupé par l'escalade de violence au Moyen-Orient

New York — L'Angola a exprimé mercredi sa préoccupation face à l'augmentation exponentielle de la violence au Moyen-Orient depuis l'attaque du 7 octobre.

La position du pays a été exprimée par le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, à New York, l'ambassadeur Francisco José da Cruz, lors de la dixième session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les « actions illégales d'Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé ».

A l'occasion, il a déclaré que l'Angola condamnait le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, quels que soient ses motivations ou ses acteurs, soulignant que le conflit au Moyen-Orient aggrave chaque jour les souffrances humaines et coûte la vie à des civils innocents, notamment des femmes et des enfants.

Francisco José da Cruz a déclaré que le pays est également alarmé par la probabilité que la crise de Gaza se transforme en conflit régional, avec des implications dangereuses pour la paix et la stabilité internationales.

Selon lui, la communauté internationale doit atténuer ces risques, en exhortant toutes les parties à faire preuve de retenue, à calmer l'escalade et à respecter les normes du droit international.

« La seule manière viable de parvenir à une paix durable passe par le dialogue et la résolution pacifique des différends », a-t-il souligné.

C'est dans ce contexte que, selon Francisco José da Cruz, l'Angola a soutenu la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, approuvée le 27 octobre, qui, entre autres messages fondamentaux, appelle à une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenable qui mène à la cessation des hostilités et la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages civils.

La résolution susmentionnée exige également la fourniture immédiate, continue, suffisante et sans entrave de biens et services essentiels aux civils à travers la bande de Gaza, conformément au droit international humanitaire.

Selon lui, une solution juste et durable au conflit israélo-palestinien ne peut être obtenue que par des moyens pacifiques, fondés sur les résolutions pertinentes des Nations Unies et conformément au droit international, et sur la base d'une solution des deux États.

Lors de son discours, il a salué le travail humanitaire mené par le personnel de l'ONU dans des conditions très difficiles et exigeantes pour sauver des vies, ce qui démontre leur attachement indéfectible aux valeurs de dignité humaine et de solidarité internationale.

Pour le diplomate, les défis actuels en matière de paix et de sécurité au Moyen-Orient démontrent l'urgence de donner la priorité à la recherche d'une solution juste et durable, basée sur l'application des résolutions pertinentes des Nations Unies et du droit international, de sorte que les deux États, Israël et la Palestine, vivent côte à côte dans la paix et la sécurité, à l'intérieur de frontières internationalement reconnues.

Selon Francisco José da Cruz, l'ONU continue d'être le meilleur espoir et la dernière frontière pour la pacification et le maintien de la paix, pour prévenir les conflits et résoudre les différends internationaux. Cependant, il a souligné que ces défis renforcent la conviction de l'Angola quant à la nécessité urgente de réformer le système des Nations Unies, en particulier son Conseil de sécurité, pour le rendre efficace, représentatif et inclusif, et capable de renforcer le multilatéralisme comme moyen de faire face aux menaces communes pour préserver la paix et la sécurité mondiales.