Afrique: L'emblématique Stade Mohamed V de Casablanca pare pour accueillir la première finale de l'African Football League entre le Wydad et Mamelodi Sundowns

Il a accueilli certains des matchs les plus importants de l'histoire du football africain. Une fois de plus, le célèbre Stade Mohamed V de Casablanca sera le théâtre d'un chapitre passionnant, puisqu'il accueillera le match aller de la première finale de l'African Football League ("AFL").

La toute nouvelle compétition continentale africaine a donné lieu à une série de matchs sensationnels au cours de cette édition inaugurale et Casablanca sera un chaudron en ébullition le dimanche 5 novembre 2023, lorsque le Wydad Athletic Club du Maroc rencontrera Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud en match aller de la finale.

Le coup d'envoi sera donné à 19h00 heure locale (18h00 GMT).

Les Marocains ont battu l'Espérance Sportive de Tunis aux tirs au but en demi-finale, tandis que les Sundowns, champions d'Afrique du Sud, ont fait taire Le Caire en battant Al Ahly SC.

Le décor est désormais planté pour que deux des équipes les plus en forme sur le continent s'affrontent dans ce qui s'annonce comme une lutte titanesque pour le titre de champion inaugural de l'African Football League - et le prix de 4 millions de dollars qui l'accompagne.

Depuis son coup d'envoi le 20 octobre 2023 à Dar es Salaam, en Tanzanie, où Simba SC et Al Ahly ont lance les festivités, l'AFL a été férocement disputée sur le terrain - et fanatiquement suivie en dehors - par les passionnés de football africain.

%

C'est le coeur, la passion et le cran du Wydad ainsi que le panache et la persévérance des élégants Sundowns qui caractérisent les deux équipes qui se sont hissées jusqu'à la grande finale après des quarts de finale et des demi-finales épiques.

Après avoir remporté les six derniers titres de champion d'Afrique du Sud d'affilée, les Mamelodi Sundowns se sont fermement affirmés comme l'une des équipes les plus redoutées et respectées d'Afrique.

Le Wydad, quant à lui, fait partie de la royauté du football africain, ayant remporté 22 titres de champion du Maroc et trois titres de la Ligue des Champions de la CAF au cours de sa fière histoire.

Les deux clubs auront à coeur d'inscrire leur nom dans l'histoire du football africain en tant que premiers vainqueurs de l'AFL.

Le tournoi se terminera le week-end prochain lorsque Mamelodi Sundowns accueillera le Wydad Athletic Club pour le match retour de la finale à Tshwane, en Afrique du Sud.