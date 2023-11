Congo-Brazzaville: Transformation numérique - La société « Presight ai ltd » poursuit son plan pour le Congo

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, a reçu, le 2 novembre à Brazzaville, une délégation de la société « Presight ai ltd » conduite par Sheik Hosenbocus, directeur du développement des affaires. Au coeur des échanges, le suivi du protocole d'accord signé en 2022 entre les deux parties.

L'accord conclu en 2022 entre ladite société et le Congo a pour but de favoriser la transformation numérique du secteur public ainsi que d'accompagner le Congo dans l'implémentation des différents projets liés audit domaine en combinant compétences, efforts et connaissances afin d'atteindre les objectifs fixés dans le Plan Congo Digital 2025. Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du Plan national de developpment ( PND 2022-2026).

« Avec le ministre, nous avons échangé sur le protocole d'accord signé en 2022 ; la digitalisation de l'économie numérique et des projets qui ont été identifiés dans le cadre du PND. Pour ce qui est de l'opérationnalisation de notre collaboration, le processus est en train de progresser et on aimerait commencer les travaux au début de l'année prochaine », a expliqué Sheik Hosenbocus.

«La société Presight et nous avions signé un accord en début 2022 et dans le cas de ce protocole d'accord, il s'agit d'accompagner l'ambition du chef de l'Etat qui est de digitaliser notre économie. Ils sont venus et nous pensons que nous allons finaliser cet accord avec le concours du ministre chargé de l'Economie et des Finances. Souvenez-vous que l'économie numérique fait partie des six piliers du PND 2022-2026 », a indiqué le ministre Léon Juste Ibombo.

Basée aux Émirats arabes unis à Abu Dhabi, la société « Presight ai ltd » est une entité dont l'activité principale consiste à fournir des services logiciels, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle.