Sénégal: Joseph Kahongo et Ange Joël Agbla, lauréats de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon 2023 (RFI)

Dakar — Le Congolais (RDC) Joseph Kahongo et le Béninois Ange Joël Agbla ont rempoté, jeudi à Abidjan, la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, rapporte RFI.

Joseph Kahongo, 27 ans, est titulaire d'une licence en journalisme de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Lubumbashi, indique RFI sur son site, soulignant qu'il est actuellement journaliste, présentateur et reporter à Malaika radio et télévision, à Lubumbashi.

Il a été récompensé pour son reportage sur la consommation de "cocktails Kadhafi", un mélange d'alcool et de médicaments, et sur les conséquences de cette pratique, précise la même source.

Ange Joël Agbla 23 ans, est actuellement technicien à Radio Univers à Abomey-Calavi.

Selon RFI, il a réalisé plusieurs formations techniques à l'Université d'Abomey-Calavi, à CFH Production, ou encore à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB).

Il a été récompensé pour son reportage sonore sur un élevage de poulets et des conditions de travail de ses employés.

Cette dixième édition de la Bourse ouverte aux 25 pays d'Afrique francophone était organisée cette année en Côte d'Ivoire.

Elle a enregistré plus de 330 candidatures et 20 jeunes professionnels (10 techniciens de reportage et 10 journalistes) venant de 12 pays ont été sélectionnés.

La "Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon" a été créée en hommage à ses deux reporters de RFI assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, dans le nord du Mali. Elle "récompense chaque année un(e) jeune journaliste et un(e) jeune technicien(ne) africains".